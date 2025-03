MHP, DEM Parti'ye Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi

MHP'den DEM Partiye bayram ziyareti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığında MHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti. MHP'nin ziyaretçi heyetinde Genel Sekreter İsmet Büyükataman, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı. MHP heyetini, DEM Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı.

"Genel Başkanımızın tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik"

Büyükataman, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, "Bugün bayram dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu Bayramda Genel Başkanımızın da takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" dedi.

"Genel Başkanımızın da selamlarını ifade etmek istiyorum"

Büyükataman, "Bayramı inşallah bayram tadında hep beraber kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perşinleşmesine inşallah vesile ile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum, Genel Başkanımızın da selamlarını ve bayram tebriklerini özellikle ifade etmek istiyorum efendim" diye konuştu.

"Öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması buruk bayram yaşamamıza sebep oluyor"

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise konuşmasında, "Bayram vesilesiyle ben birkaç dilekte bulunmak isterim. Öncelikle özgürlüğünden yoksun olan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim. Hele hele bu son dönem öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması adeta bir buruk bayram yaşamamıza sebep oluyor. Umarız bu son olur" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'yi onurlu bir barış içerisinde inşa edebiliriz"

Türkiye'de onurlu bir barışı hep beraber inşa edebileceklerini belirten Türkdoğan, "Yeni bir Türkiye'yi onurlu bir barış içerisinde inşa edebiliriz. İnşa edeceğimiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz. Demokrasi de halkın iradesine tam olarak saygı duyulduğu bir rejim olacaktır. Bu bakımdan da biz özellikle halkın iradesinin tecelli ettiği, bu iradeye saygı duyulduğu günleri de görmek isteriz" şeklinde konuştu.

"Ölçüyü kaçırmamak lazım"

Tekrar söz alan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Öncelikle ben tabii bu arada ifade ettiğiniz bu iyi niyet temennilerine tabii ki iştirak ediyorum. Türkiye demokrasi ile idare edilen bir ülke. İnsanlarımızın yasalar ve anayasa çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Ama ölçüyü kaçırmamak lazım" ifadesini kullandı.

"Toplumun huzurunu hedef alabilecek nümayişlerin evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz"

Büyükataman, "Toplumun huzurunu hedef alabilecek noktalara bu nümayişlerin evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak hep beraber çok bu anlamda acı tecrübeler yaşadık. Bu tecrübelerin ışığı altında mutlaka tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz. En tabii hakkımız bunun idraki içerisinde sorumlu bir anlayışla bu tepkimizi ortaya koyabilmek zannediyorum daha uygun olacak" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin vatandaşı sokaklara davet eden çağrısı karşısında partimizin yapmış olduğu çağrıyı anlamlı buluyoruz"

Büyükataman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin malum bir soruşturma çerçevesinde, vatandaşı nümayişe davet eden, sokaklara davet eden çağrısı karşısında partimizin yapmış olduğu çağrıyı da çok önemli ve bir anlamlı buluyoruz. Tabii ki bu ülkede yaşayan herkes en tabii hakkı olarak gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Demokratik hakkını da kullanabilmeli ama ifade ettiğim gibi yasalar ve anayasa çerçevesinde olduğu takdirde mutlaka daha kıymetli de doğru olur."

"Bu ülkenin bir barışa ihtiyacı var"

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise tekrar söz alarak, şu ifadelere yer verdi:

"Partimiz çok ciddi bir sol geleneği var. Bir sosyalist geleneği var. Kürt halkının mücadelesini yürüten bir geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Ama elbette ki öncelikle bu ülkenin bir barışa ihtiyacı var. Bu barışı temin etme noktasında da biz sorumluluk sahibi bir partiyiz ama her zaman halklarımızın yanındayız. Her zaman demokrasi mücadelesi yürütenlerin de yanındayız. Bunu zaten pratiğimizle de ortaya koyuyoruz."