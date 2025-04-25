MHP'den CHP'ye 23 Nisan Tepkisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, belediyelerinde yaşanan rezaletlere yoğunlaşmasını tavsiye ediyorum" dedi.

MHP'li Sadir Durmaz, Balıkesir Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan gösterisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "CHP'li Balıkesir Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'direk dansı' olarak bilinen rezilliği sergilediği ve Valilik talebiyle İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı basında yer almıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli ve manevi değeri yüksek bir günde, bir belediyenin düzenlediği etkinlikte direk dansı yaptırılması, sadece pedagojik açıdan değil, Türk kültür ve medeniyet anlayışı açısından da tam anlamıyla bir felakettir. Toplumumuzun temel değerlerine ve çocukların ruhsal gelişimine açık bir saldırı olarak gördüğümüz bu kabul edilemez etkinlik, sadece kötü bir tercihten ibaret değildir; aynı zamanda çocuk haklarına ve milli bayramlarımızın taşıdığı derin anlamlara yönelik açık bir ihlaldir. Üstelik bu skandalın, çocuklara armağan edilmiş böylesi özel bir günde ve kamu kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmesi, olayın vahametini daha da artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ GÖRMEKTE VE NOT ETMEKTEDİR'

Organizasyonu düzenleyen CHP'li Altıeylül Belediyesi'ni kınayan Durmaz, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, sokaklardan medet umarak milleti birbirine düşürme umudunu, kaos ve kargaşa ümitlerini, 'Savaş ilan ederim' tehditlerini bir kenara bırakarak, belediyelerinde yaşanan rezaletlere yoğunlaşmasını tavsiye ediyorum. Lise ve üniversite gençliğini kullanarak, kışkırtarak, milli ekonomimizi hedef alan; iktidara değil devletimizin ve ülkemizin bizzat kendisine muhalefet eden ve bununla da övünen Özgür Özel, CHP zihniyetinin elinde heba olan belediyelerde yaşanan rezillikleri görmezden gelse de aziz milletimiz görmekte ve not etmektedir" açıklamasında bulundu.