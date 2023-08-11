Bahçeli'nin ittifak çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'nin pazartesi günkü toplantısına çevrildi - Son Dakika
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Bahçeli'nin ittifak çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'nin pazartesi günkü toplantısına çevrildi

Son Güncelleme: 11.08.2023 13:46

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yayımladı. Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'nin nasıl bir yanıt vereceği pazartesi günü yapılacak başkanlık divanı toplantısında masaya yatırılacak. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun toplantı sonrasında çağrıya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yayımladı. Mesajda, "Sayın Genel Başkanımız İyi Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadeleri yer aldı. Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, gözler pazartesi günü yapılacak başkanlık divanı toplantısına çevrildi. Konunun bu zirvede masaya yatırılacağı ve toplantı sonrasında İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun çağrıya ilişkin bir açıklama yapacağı öğrenildi.

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE İTTİFAK ÇAĞRISI

2019 yerel seçimlerinde ve 14 Mayıs'taki genel seçimlerde CHP ile Millet İttifakı'nın ana paydaşı olan İYİ Parti'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. CHP ile yeni bir ittifaka sıcak bakmayan İYİ Parti'ye MHP'den davet geldi.

"YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'ten Hande Fırat'a Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik mesajını gönderdi. Mesajda, Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."

GÖZLER PAZARTESİ YAPILACAK TOPLANTIDA

Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından gözler İYİ Parti'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İYİ Parti'de pazartesi günü Başkanlık Divanı toplanacak. Parti yöneticilerinin bir araya geleceği toplantıda, MHP'den gelen açıklama da masaya yatırılacak.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu bir açıklama yapacak. Bu açıklamayla birlikte, Bahçeli'nin İYİ Parti'nin yaptığı çağrıyla ilgili partinin ilk tepkisinin öğrenilmesi bekleniyor.

İYİ PARTİLİ İSİMLERDEN TEPKİLER GECİKMEDİ

Öte yandan partiden Bahçeli'nin sözlerine ilişkin açıklamalar da geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, "Devlet Bey üçüncü bir yol çağrısı yapıyorsa, yani milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa, biz zaten oradayız. Buyursun gelsin." açıklamasını yaptı.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (1)
  • Bora Üstündağ: Cumhur ittifakı yerel seçimlerde İzmir zaten belli ama Ankara ve İstanbul'u alamayacağını biliyorlar.da, kazanmak için çarelermi arıyorlarlar acaba? Cevap Yaz 17 7 Yayından Kaldır
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MHP'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı MHP'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı

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Son Dakika Politika Bahçeli'nin ittifak çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'nin pazartesi günkü toplantısına çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'nin ittifak çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'nin pazartesi günkü toplantısına çevrildi - Son Dakika
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