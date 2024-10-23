MHP'den İYİ Parti'ye Sert Eleştiri

Politika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan 'ip'ini kurtarma çabası, maskesini bir defa daha düşürmüştür." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin, açıklamalarıyla terörün, terörden beslenen odakların ve terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozduğunu, Türkiye'nin ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları darmadağın ettiğini belirtti.

Bahçeli'nin siyasi hayatı boyunca "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışından bir adım bile sapmadığını kaydeden Büyükataman, Bahçeli'nin, Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, her zaman milletin ve devletin menfaatlerini önceleyen duruşuyla milletin takdirini toplamış bir lider olduğunu aktardı.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine saldırı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına da değinen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Dün CHP Genel Başkanının 'el yükseltiyorum' diyerek konuyu bağlamından koparması, bugün ise İP Genel Başkanının hiçbir inandırıcılığı olmayan hamaset dolu açıklamalarının, milletimiz nezdinde karşılık bulmadığı açıktır. İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan 'ip'ini kurtarma çabası, maskesini bir defa daha düşürmüştür. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine 'gayrimeşru' diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu'nun açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır."

"Terörle mücadeleden taviz yok"

Devlet Bahçeli'nin ifadelerinin gayet açık ve net olduğunu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden taviz olmadığını, bundan sonra da olmayacağını vurgulayan Büyükataman, terör belası tamamen temizlenene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Ömürlerini siyasi rant peşinde tüketenlerin, MHP'nin duruşunu idrak edemeyeceğini belirten Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin, bu tarihi duruşuyla ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan büyük komplosunu çürüttüğünü, Kandil ve ABD'nin sinsi ve kanlı tezgahını dağıttığını dile getirdi.