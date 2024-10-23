MHP'den Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu - Son Dakika
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Politika

MHP'den Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

MHP Genel Sekreteri Ataman, terörle mücadelenin süreceğini ve Dervişoğlu'nun açıklamalarını eleştirdi.

23.10.2024 13:49
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MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Genel Başkanımızın Sayın Devlet Bahçeli bu tarihi duruşu ile ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan büyük komplosunu çürütmüş, Kandil'in ve ABD'nin sinsi ve kanlı tezgahını dağıtmıştır. Yüce Allah'ın izni ve milletimizin desteği, devletimizin kararlı duruşu ile terör örgütünün tasfiyesi gerçekleşecek, terör örgütü tek taraflı teslim olacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti terör belasını tarihe gömecektir" dedi.

MHP'li Ataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarihi öneme sahip açıklamalarıyla terörün, terörden beslenen odakların ve terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozmuş, Türkiye'nin ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları darmadağın etmiştir. Devlet Bahçeli, siyasi hayatı boyunca 'önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışından bir adım bile sapmayan, Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, her zaman aziz milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyen duruşu ile milletimizin takdirini toplamış bir liderdir. Bölgesel ve küresel krizlerin kapımıza dayandığı, Türk milletinin birliğini hedef alan planların hızlı bir şekilde devreye sokulduğu bu dönemde Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi önemli bir görev üstlenmiş, Türk milletinin istikbali uğruna her türlü zorluğa göğüs gereceğini ilan etmiştir" dedi.

'DERVİŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI TÜRKİYE'NİN VARLIĞINA SALDIRIDIR'

Ataman, "Savaş sınırlarımıza kadar dayanmışken, bölgemiz ateş çemberi haline gelmişken milli varlığımız üzerinde yoğunlaşan tehditleri idrak edemeyen, idrak etse de işlerine gelmeyip siyasi menfaatlerinin peşine düşenlerin hamaset dolu açıklamalarının iyi niyetli ve ülke menfaatine olmadığı açıktır. Dün CHP Genel Başkanının 'el yükseltiyorum' diyerek konuyu bağlamından koparması, bugün ise İP Genel Başkanının hiçbir inandırıcılığı olmayan hamaset dolu açıklamalarının milletimiz nezdinde karşılık bulmadığı açıktır. İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan İP'ini kurtarma çabası maskesini bir defa daha düşürmüştür. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine 'gayrimeşru' diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu'nun açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır. Şüphe yoktur ki Müsavat Dervişoğlu'nun, Türkiye'de bir kargaşanın fitilini ateşlemeyi amaçlayan açıklamaları İP'in kuruluşunda yol göstericilik yapan, terör örgütünün tavsiyesinden rahatsız olan 'yabancı başkentlerin' takdirini toplamıştır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR SORUNU ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN TAMAMEN ÇIKMIŞ OLACAK'

Dervişoğlu'nun partisinin dağılmanın eşiğinde olduğunu öne süren Ataman, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Müsavat Efendi'nin, çürük ipini kürsüden fırlatarak, bir defa daha ayağa düşürerek, ikiyüzlü bir tavır ile Genel Başkanımızı hedef alarak siyasi ikbalini kurtarmaya çalışması acınası bir haldir. Büyük Türk milleti her şeyin farkındadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadeleri gayet açık ve nettir. Türkiye'nin terörle mücadelesinden taviz yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Terör belası tamamen temizlenene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi sürecektir. Devlet aklından bir haber ve siyasi rant peşinde ömürlerini tüketen zavallıların Sayın Genel Başkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu idrak edememiş olmalarına şaşırmıyoruz. Genel Başkanımızın Sayın Devlet Bahçeli bu tarihi duruşu ile ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan büyük komplosunu çürütmüş, Kandil'in ve ABD'nin sinsi ve kanlı tezgahını dağıtmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve Türk milletinin sonsuza kadar sürecek olan milli varlığı Milliyetçi Hareket Partisi için her şeyin önündedir. Yüce Allah'ın izni ve milletimizin desteği, devletimizin kararlı duruşu ile terör örgütünün tasfiyesi gerçekleşecek, terör örgütü tek taraflı teslim olacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti terör belasını tarihe gömecektir. Bu tarihi sorumluluğu üstlenen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlı duruşu ile 'Türk Asrı'nda terör sorunu ülkemizin gündeminden tamamen çıkmış olacaktır. Bundan rahatsız olanlar mutlaka büyük Türk milletinin gönlünde mahkum olacak ve fırlattıkları İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gideceklerdir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika MHP'den Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu - Son Dakika

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