MHP\'den Yolsuzluk Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadir Durmaz, yolsuzlukları milli bir beka sorunu olarak nitelendirdi, belediyeleri eleştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, imar rantı üzerinden menfaat temini gibi sorunlar, bize göre yalnızca hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve milli bir beka sorunudur çünkü yolsuzluk, devletle millet arasındaki güven bağını çürüten ahlaksız bir ihanettir" dedi.

MHP tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, belediye başkanları ve diğer parti yöneticileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, son dönemde yaşanılan olaylarla dünya çapında güç dengelerinin yeniden şekillendiğini ve devletler arasında ekonomik, siyasi, askeri rekabetin belirginleştiğini söyledi. 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun toplumsal huzurun, milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesini hedefleyen kardeşlik projesi olduğunu dile getiren Durmaz, Türkiye için en önemli olanın iç cepheyi tahkim etmek, milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, terörün istismar alanlarını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Devlet geleneği ve sarsılmaz milli birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin fırtınalı coğrafyada emin adımlarla yoluna devam edeceğini, hiçbir emperyalist gücün yolundan döndüremeyeceğini vurgulayan Durmaz, Türk kültür, medeniyetinde şehircilik anlayışının, insan onurunun korunduğu, sosyal adaletin gözetildiği, çevrenin ve tüm canlıların muhafaza edildiği yaşam alanı olduğuna dikkat çekti. Belediyeler ile şehirlerin yeni ve çok boyutlu risklerle karşı karşıya bulunduklarını anlatan Durmaz, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında yetkilerin yeniden ve tam olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Belediyelerdeki ahlaki kavramların aşınmasının en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Durmaz, "Belediye bütçeleri, bir siyasi partinin, bir zümrenin, bir çevrenin değildir. Doğrudan doğruya aziz milletimizin alın teriyle oluşmuş kamu kaynağıdır ancak bugün hepinizin malumu olduğu üzere birçok belediyede gösteriş odaklı projeler, ihtiyaç dışı harcamalar, şatafatlı ve bir o kadar pahalı organizasyonlar, verimsiz iştirakler, plansız yatırımlar sebebiyle ciddi bir kaynak israfı yaşanmaktadır. Belediye başkanı o şehrin emin kişisidir. Şehri bütün değerleriyle mukaddes bir emanet olarak görüp sahiplenmelidir. Günümüzde hemen her gün basına düşen, ekranlarda yer alan rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, imar rantı üzerinden menfaat temini gibi sorunlar, bize göre yalnızca hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve milli bir beka sorunudur çünkü yolsuzluk, devletle millet arasındaki güven bağını çürüten ahlaksız bir ihanettir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Sadir Durmaz, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:05:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.