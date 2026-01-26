Kayseri ve Ankara Arasındaki Vizyon Farkı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Danışmanı Yıldıray Çiçek; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı '(2M-Mansur-Memduh) ve Ankara ve Kayseri Hizmet/Vizyon Farkı' başlıklı yazı ile iki şehir arasındaki vizyonu kıyasladı.

Ankara'da meselelerin hep bir bahane ile örtbas edilmeye çalışıldığı fakat Kayseri'de Bütükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çözüm üreten belediyecilik anlayışının olduğunu belirten Çiçek; "İki hafta önce, Türkgün Ankara Temsilcisi Bahadır Çoban ile birlikte memleketim Kayseri'deydim. Ben, kalp krizi geçirip yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan, bir dönem Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Taşmedreseli ülküdaşımız Ahmet Kaplan'a 'geçmiş olsun' ziyareti için; Bahadır Çoban ise MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy ile Türkgün Gazetesi'nde yapacağı röportaj için Kayseri'ye gelmişti. Gün boyu MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy bizlere büyük bir misafirperverlik gösterdi. Yanında danışmanı Serkan Kural da bizlere eşlik etti. Röportajın sabah gerçekleşen bölümü, değerli iş insanı Türker Horoz'un sahibi olduğu Burak At Çiftliği ve Deluxe Düğün Salonu'nda yapılırken; öğleden sonraki bölümü Kayseri spor tesislerinde gerçekleşti. Hediye formalarımızı aldık, Kayserispor'un teknik yöneticileri ve bazı futbolcularıyla tanışıp sohbet etme imkanı bulduk. MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy ile araçla bir yerden bir yere geçerken sohbet Kayseri'deki gelişmelere geldiğinde, memleketim Kayseri ile yaşadığım Ankara arasındaki dikkat çekici farklar gözümün önünde canlandı. Bunlardan biri, bir yerden bir yere giderken hissedilen ferahlık ve zamanın insanın lehine işlemesiydi. Ankara'da hep bahanelerle meseleleri örtbas etmeye çalışan bir Mansur Yavaş yönetimi varken; Kayseri'de Dr. Memduh Büyükkılıç'ın her meseleye özgüvenle çözüm üreten bir belediyecilik anlayışı söz konusudur. Ankara'da yaşamak her açıdan bunalım üretirken, Kayseri'de nefes alabildiğiniz bir atmosfer vardır. Mansur Yavaş, 2019 yılından itibaren ne söz verdiyse yapmadı. Dr. Memduh Büyükkılıç ise ne söz verdiyse yaptı. Belki bazıları, Ankara ile Kayseri'nin nüfusu aynı mı diye bir savunma geliştirebilir. Oysa burada yapılan bir nüfus kıyaslaması değil, açık bir vizyon kıyaslamasıdır. Ankara ile Kayseri'yi; ulaşım, su yönetimi, temizlik hizmetleri, park ve bahçelerin bakımı, sosyal ve kültürel tesisler, sosyal hizmet ve destekler, kırsal ve tarımsal destekler, altyapı çalışmaları, tarihi, kültürel ve doğal mirası koruma faaliyetleri, çevre politikaları, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamaları, akıllı şehir projeleri, bilim ve teknoloji faaliyetleri, afet farkındalık eğitimleri, kentsel dönüşüm çalışmaları ve belediyeciliği ilgilendiren daha birçok başlık altında karşılaştırın. İnanın, Kayseri Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde belediyecilikte örnek bir şehir olurken; Ankara, Mansur Yavaş yönetiminde kayıp yıllarını yaşamaktadır. Örneğin su konusunda. Bugün su tartışmalarının odağında yer alan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını belirlerken maliyet artı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz." Ancak gelinen noktada Ankara'da suya sürekli zam yapılmakta, mevcut suyu Ankaralılara ulaştırma konusunda ise başarısız bir belediyecilik tablosu ortaya çıkmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi pahalı su satışı konusunda üst sıralarda yer alırken; Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise su tarifelerinde Türkiye genelinde örnek gösterilmektedir. Yapılan güncel değerlendirmelere göre Kayseri; mesken su tarifesinde 28,77 TL ile 30 büyükşehir arasında 2'nci sırada, iş yeri su tarifesinde 44,40 TL ile 30 büyükşehir arasında 3'üncü sırada yer almaktadır. Bu veriler, Kayseri'de içme suyunun hem erişilebilir hem de ekonomik şartlarla vatandaşlara sunulduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Çiçek yazısında, hangi alandan kıyaslama ve değerlendirme yapılırsa yapılsın, Kayseri'deki vizyonun Ankara'ya büyük fark attığını söyleyerek; "Tüm Türkiye biliyor ki Ankara'da çok büyük bir trafik sorunu vardır. Çünkü Ankara'ya diğer illerden gelenler ve Ankara üzerinden bir ilden başka bir ile yolculuk yapanlar bunu bizzat yaşamaktadır. Mansur Yavaş'a "Ankara'nın trafiği ne olacak?" diye sorulduğunda verdiği cevap ise şöyledir; 'Ben hep şunu iddia ediyorum, beni cahillikle suçluyorlar; ne kadar çok yol açarsanız trafik o kadar sıkışır.' Geçtiğimiz günlerde de, 'Ankara'daki en büyük trafik sıkışıklığı AVM'lerin önünde yaşanıyor' açıklamasını yapmıştır. Hep bir bahane. Oysa trafik sorununa karşı en etkili ve gerçekçi çözümler, raylı sistemler (metro, tramvay, banliyö hatları) etrafında şekillenirken; yedi yıl boyunca neden en ufak bir alternatif çözüm arayışına girilmediği sorusu ortadadır. Kayseri'de ise yapılan kavşaklar, köprüler ve yollar ile trafiğin yükünü alan tramvay, otobüs, otopark ve bisiklet paylaşım sistemleri vatandaşları trafikte rahatlatmaktadır. Buna rağmen ulaşım noktasında Kayseri'yi daha da rahatlatmak adına yeni yol yapım çalışmaları da sürmektedir. 2019 yılından beri Ankara'da sadece Cumhurbaşkanı olma hayali kuran, fırsat kollayan ve tüm yatırımlarını buna göre yapan Mansur Yavaş, Ankara'da halkın çocuklarıyla gidebileceği tek bir alan dahi oluşturamamıştır. Önceki dönemlerin ABB Başkanı Melih Gökçek'in yaptığı Ankapark'a çevre illerden çoluk çocuk milyonlarca aileyi getirmek mümkünken, Mansur Yavaş burayı bile çalıştırmayı başaramamış ve çürümeye terk etmiştir. Sırf siyasi istismar uğruna işletmek yerine yıkmayı tercih etmiştir. Kayseri'de ise Erciyes Dağı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner yapılanmasıyla birlikte Erciyes turizmine bu dönem 3 milyon insanın katılım göstermesi beklenmektedir. Sunulan imkanlar sayesinde Erciyes Dağı'nın Türkiye'de en fazla ziyaret edilen turizm merkezlerinden biri haline gelmesi de açık bir vizyon farkıdır. Ankara'nın iki güzide spor kulübü vardır. Altı milyon nüfuslu Ankara'da, Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne sahip çıkma konusunda büyük zaaflar yaşanırken, Mansur Yavaş gerçeği ortadadır. Sembol takım Ankaragücü'nü Süper Lig'de tutmayı başaramamış; Gençlerbirliği ise kendi imkanlarıyla Süper Lig'e çıkmıştır. Buna karşılık Kayseri'de, Kayserispor'a her alanda sahip çıkan bir Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç gerçeği vardır. Hangi alandan kıyaslama ve değerlendirme yapılırsa yapılsın, emin olun Kayseri'deki vizyon Ankara'ya büyük fark atmaktadır. Bu kıyaslamayı yapmak bile memleketim Kayseri'ye ayıp olmaktadır. Her konuda fark vardır. Ancak asıl fark şudur: Bir tarafta, Mansur Yavaş gibi siyasi hırslarının peşinde koşarak Ankara halkına hizmeti öncelikli görevi saymayan biri; diğer tarafta ise siyasi hırs derdi olmadan, derviş edasıyla Kayseri halkına hizmet etmeye çalışan, Cumhur İttifakı'nın medarıiftiharı Dr. Memduh Büyükkılıç gibi biri vardır. Kayseri'den döndüğümde bu kıyaslamayı birçok sohbetimde dile getirmiştim. Bugün ise yazıya dökerek hakkı teslim etmek istedim. Ankara ile Kayseri arasındaki hizmet ve vizyon farkını daha fazla örnekle anlatmak, hak edene hakkını çok daha geniş şekilde vermek elbette mümkündür. Ancak alanımız bu kadar olduğu için, bu özetin dahi verilmek istenen mesajı fazlasıyla taşıdığına inanıyorum" dedi. - KAYSERİ