MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Ülkücünün eskisi ve yenisi olmaz. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girip işbirliği yapanlardan da bırakın ülkücüyü adam bile olamaz." dedi.
Özdemir, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde, Ülkü Ocakları Talas İçe Başkanlığınca düzenlenen "Şahlanış Gecesi" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli zamanlardan geçtiğini söyledi.
Bölgesinde lider bir ülke olan Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarını dile getiren Özdemir, bu yüzyılı hep birlikte "Türkiye Yüzyılı" yapacaklarını, buna olan inançlarının da tam olduğunu vurguladı.
Avrupa'da son günlerde terör örgütü yandaşlarının bazı eylemlerinde Ülkü Ocaklarını hedef aldığını anımsatan Özdemir, bu eylemler karşısında sorumlu ülkelerin gerekli tedbirleri alması ve vatandaşların da can ve mal emniyetini tesis etmesi gerektiğini dile getirdi.
Özdemir, "Kahraman ordumuz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle bu yaz aylarında, terör örgütünün Irak'taki bütün kampları ve nerede bir yerleşkesi varsa hepsini darmadağın edecek, bütün terör inlerini kurutacak, inşallah Kandil'e de, Mahmur'a da bütün terör odaklarının bulunduğu yerlere şanlı Türk bayrağını çekecektir. Biliyoruz ki asıl rahatsızlığın sebebi de zaten budur." ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan Türkiye'nin pazar günü önemli bir seçime gideceğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu seçimlerde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefimizin merkezi yönetimle, yerel yönetim arasındaki uyumun tesis edilmesi noktasında genç kardeşlerim bilhassa sizin iradeniz çok büyük önem taşıyor. Çünkü sandıkta göstereceğiniz irade tüm Türkiye ile beraber biraz önce sizlere arz ettiğim karanlık mahfillere de verilecek önemli bir mesaj taşıması bakımından son derece kıymetlidir. Baktığınızda bazı büyükşehir belediyelerinin 2019 yerel seçimlerinde CHP ve beraber yol yürüdüğü terör örgütünün siyasi uzantılarınca idare ediliyor oluşu, birilerinin bitlerini kanlandırmış olabilir. Ama inşallah bu pazar günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, göz bebeğimiz olan büyük şehirlerimiz ve diğer tüm yerel yönetimlerde Türk milletinin iradesiyle 5 yıldan bu yana gelen fetret devri son bulacak ve yükselen Türkiye Yüzyılının yerel yönetimlere ya buralarda da hayata geçecektir inancını taşıyoruz. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Çünkü aradan geçen 5 yıllık zaman zarfında İstanbul'a baktığınızda dünyanın en büyük Türk İslam şehrini imar etmek, bu şehri daha da ileri bir seviyeye taşımak ve hatta deprem riskiyle karşı karşıya kalınmışken İstanbul'u depreme hazırlamak yerine balya, çuval çuval, valiz valiz kendi ceplerini dolduranlara İstanbullu hemşehrilerimizin artık fırsat vermeyeceğine inanıyoruz."
İstanbulluların hakkının başka yerlere peşkeş çekildiğini vurgulayan Özdemir, "Ankara'ya baktığınızda bir başka rezil belediyecilik anlayışının orada da hakim olduğunu bu 5 yıllık süre içerisinde gözlemledik. Bütün bunlarla beraber asıl kınanması gereken ve rezil bir anlayışı yansıtan görüntüyse geçmişinde güya ülkücü olduğunu iddia edenlerin bugün Ankara'da PKK terör örgütünün siyasi uzantılarıyla işbirliğine girmeleridir. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Ülkücünün eskisi ve yenisi olmaz. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girip işbirliği yapanlardan da bırakın ülkücüyü adam bile olamaz." şeklinde konuştu.
Özdemir ayrıca pazar günü yapılacak seçimlerde tüm bu yapılanlara karşı Cumhur İttifakı'nın güçlü bir iradeyle cevap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Program konuşmaların ardından Osman Öztunç ve Grup Volkan konseriyle devam etti.
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