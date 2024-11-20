MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Bolu, Isparta ve Kilis milletvekillerimizin istifaları kabul edilmiştir" - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Bolu, Isparta ve Kilis milletvekillerimizin istifaları kabul edilmiştir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istendiğini, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edildiğini açıkladı.

20.11.2024 20:31
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istendiğini, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur. Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki, bir adım ileri gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Buna hakkımız yok. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Yabanlar kıskanır diye, Destan da yazmayalım mı? Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek bir açığımız yoktur. Başımızı eğecek, yüzümüzü kızartacak, gözlerimizi kaçıracak bir yanlışımız, bir mahcubiyetimiz, verilemeyecek bir hesabımız da olmamıştır. Neysek oyuz, nasılsak öyle görünürüz, göründüğümüz gibi olacak cesaret ve özgüvene fazlasıyla sahibiz. Bu arada makamda gözümüz yoktur. Koltuğa merakımız yoktur. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti sonsuza kadar yaşasın dursun. Yeter ki haine, teröriste, Türkiye düşmanlarına karşı bir olalım, beraberce direnelim. Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Bolu, Isparta ve Kilis milletvekillerimizin istifaları kabul edilmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Bolu, Isparta ve Kilis milletvekillerimizin istifaları kabul edilmiştir" - Son Dakika
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