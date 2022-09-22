MHP heyeti, Ağrı'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

MHP heyeti, Ağrı'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi

22.09.2022 14:41
MHP heyeti, Ağrı'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi

MHP heyeti, "Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" programı kapsamında Ağrı'da toplantı düzenledi.

MHP heyeti, "Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" programı kapsamında Ağrı'da toplantı düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ağrılılara selamını iletti. Türkiye'nin bölgede çok güçlü küresel aktör olduğunu belirten Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Artık tarihin akışını uzaktan seyreden ve müdahil olması gereken yerlerde atıl ve hareketsiz geri duran bir Türkiye yoktur. Artık olayları Ankara'da yorumlayan, kurulan oyunların parçası olmak yerine oyun kuran, yazılan tarihi okumak yerine kendisi tarihi yazan, her türlü meseleye anında ve etkili şekilde müdahil olan bir Türkiye vardır."

Osmanağaoğlu, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve MHP olarak da TBMM'de daha güçlü şekilde Türk milletine hizmet etme şerefine nail olacaklarını anlattı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kürşat Türker Ercan da yaklaşık bir yıldır Anadolu'yu ilçe ilçe gezdiklerini ve bu çalışmaların 2023 seçimlerine yönelik boyutu olduğunu belirterek diğer muhalefet partilerini eleştirdi.

MHP MYK üyeleri Alper Erdem ve Burak Pehlivan ile MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş'ın da birer konuşma yaptığı program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

YORUMLAR
500
AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Divan Toplantısı yapıldı AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Divan Toplantısı yapıldı MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Türkiye, Ağrı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP heyeti, Ağrı'da 'Adım Adım 2023' toplantısı düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:20 Merkez Bankası'nın faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu
13:13 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:04 Ehliyetlerine el konulanlar çağrı yaptı! Ehliyet affı için kanun teklifi verildi
12:20 Kuzey Kore iddiaları yalanlaıd: Rusya'ya satış yapmadık, ABD ağzını kapalı tutsun
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 14:41:38. #1.11#
SON DAKİKA: MHP heyeti, Ağrı'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement