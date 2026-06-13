Celal Adan: \'Terörsüz Türkiye\' ortak referans oldu

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, " PKK'nın kurulduğu yer olan Lice'de, Şırnak'ta, Rize'de, Kayseri'de, Sivas'ta kısaca bütün vilayetlerimizde, 'Terörsüz Türkiye' bir ortak referansa döndü." dedi.

Adan, Karadeniz Vakfında düzenlenen partisinin Sarıyer İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde siyasi tartışmaların ötesinde ortak akıl ve milli birlik anlayışının önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Adan, "MHP, Türk demokrasisinin de koruyucusudur. Bakınız hafızamızı canlı tutalım. 367 şartını ayaklarının altına alan, elinin tersiyle iten Genel Başkanımız, Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. İnsan hak ve özgürlüklerine kastedilen o günkü dönemde, başörtüsüne de destek veren Sayın Genel Başkanımızdır. Ayrıca Türk siyasi hayatının en önemli hadiselerinden bir tanesi 15 Temmuz 2016'dır. O gün Genel Başkanımız 'Biz açıklamamızı çoktan yaptık. Biz devletin yanındayız, demokrasinin yanındayız.' dedi." ifadelerini kullandı.

Türk demokrasisine en büyük desteği veren hareketin MHP, liderinin de Devlet Bahçeli olduğunu dile getiren Adan, demokrat gibi gözüken bazı kesimlerin bunu görmezden geldiğini ifade etti.

Adan, terör konusunun Türkiye'nin sırtında bir ur olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ucu İran'da, bir ucu Danimarka'da imparatorluk kurmuş büyük milletimiz terörü çözmeyecek de neyi çözecek? Dolayısıyla Genel Başkanımızın o gün koyduğu iradeyi, çok değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devlet politikasına dönüştürmüş. Allah, Genel Başkanımız ile Cumhurbaşkanımızın birliklerini beraberliklerini daim kılsın, Allah ayırmasın. Bugün PKK'nın kurulduğu yer olan Lice'de, Şırnak'ta, Rize'de, Kayseri'de, Sivas'ta kısaca bütün vilayetlerimizde, 'Terörsüz Türkiye' bir ortak referansa döndü."

Adan, ülkenin yaşanan sıkıntıları aşacak güce sahip olduğunu ve Türk milletinin de Cumhur İttifakı'na güvendiğini anlattı.

TBMM'ye gittiği sırada bazı tartışmalara şahit olduğunu aktaran Adan, "TBMM'ye o gün gitmek üzereyken bir kapıya geldim. Birbirlerine 'Hain' diye bağıran, çağıran bir topluluk gördüm, çok üzüldüm. Atatürk'ün kurduğu partiye yakışmayan, birbirlerini hainlikle suçlayan... Dolayısıyla Türk demokrasisini TBMM'de onurlu bir şekilde savunma fırsatı varken oranın bir miting alanına dönüştürülmesinden çok büyük üzüntü duydum. CHP'ye yakışan kendi birliğini koruması, Türk milletinin bugün içinde bulunduğu sıkıntılarda taraf olması, Türk demokrasisine hizmet etmesidir." diye konuştu.

"İstanbul'un fethinin 573. seneidevriyesinde bir kutlama mesajı dahi yayınlamadılar"

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ise göreve geldikleri dönemden bu yana önce teşkilatlarla sonra İstanbullularla kucaklaştıklarını söyledi.

İl ve ilçe teşkilatlarıyla beraber ilçe ilçe, sokak sokak gezdiklerini belirten Yılmaz, "Güçlü MHP, güçlü Türkiye'nin ana kolonu, sarsılmaz kalesi ve son siperidir. Biz, kendi teşkilatlarımızı, ülküdaşlık hukukumuzun bütünleştirici vasfıyla ve büyük bir aile olma gayretiyle ne kadar güçlendirirsek, ne kadar tahkim edersek hareketimizi de o kadar güçlü kılar, o kadar tahkim etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İstanbul'un kaderine terk edildiğini, sahipsiz ve kimsesiz bırakıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'a hizmet etmenin dışında her şeyle meşgul olanlar ve Büyükşehir yönetimi büyük bir boşvermişlik içinde günbegün kaotik bir hal alan İstanbul'dan vazgeçmiş durumdalar. İstanbul'un değerini büyütmek yerine maalesef koltuk kavgalarını büyütmekle meşguller. Her fırsatta İstanbul seçimini kazanmakla övünenler bugün İstanbul'un fethinin 573. seneidevriyesinde bir kutlama mesajı dahi yayınlamadılar. Boşvermişliği görebiliyor musunuz? Şu an 2 genel başkan var. Lakin hiçbirisi çağ açıp çağ kapatan Sultan Mehmet Han'ı ve onun İstanbul'un fethini hatırlayacak, onu anacak feraseti de içlerinde barındırmamışlar. İstanbul'u kaderine terk edemeyiz."

Öte yandan kongrede tek aday olan Vedat Şahin Sarıyer İlçe Başkanı oldu.