MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok - Son Dakika
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Politika

MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok

MHP\'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok

Kütahya Belediyesinde MHP'den meclis üyesi olan Fazilet Kara, kendisine istifa etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyerek MHP İl Başkanı Selçuk Arık ve İlçe Başkanı Ayhan Toy'dan şikayetçi oldu. Kara, şikayet dilekçesinde 'Can güvenliğinden endişe duymaktayım, koruma talep ediyorum' dedi. MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ise Fazilet Kara'nın MHP İl Teşkilatı fikirlerinin kendisine uymadığını belirterek çalışmak istemediğini söyledi.

25.04.2024 17:11  Güncelleme: 17:21
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Kütahya Belediyesinde MHP'den meclis üyesi olan Fazilet Kara, kendisine istifa etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyerek MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ve İlçe Başkanı Ayhan Toy'dan şikayetçi oldu. Kara, şikayet dilekçesinde "Can güvenliğinden endişe duymaktayım, koruma talep ediyorum" dedi. MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ise Fazilet Kara'nın MHP İl Teşkilatı fikirlerinin kendisine uymadığını belirterek çalışmak istemediğini söyledi.

Kütahya Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Fazilet Kara, Kütahya Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek 2 isimden şikayetçi oldu. Kara, polis merkezine verdiği ifadede şunları kaydetti:

"KOŞULSUZ BİAT EDECEKSİN"

"... Seçimden hemen önce tarafıma İl Başkanlığı içerisindeki toplantıda MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, İlçe Başkanı Ayhan Toy kendilerine koşulsuz biat etmem yönünde telkinde bulundular. Seçimlerden sonra 15.04.2024 günü Ayhan Toy ve diğer 10 meclis üyesinin bulunduğu toplantıda istifa etmemiz yönünde belge imzalattılar. Benimle birlikte birkaç meclis üyesi bu evrakı imzaladık. İmza atmayanlar da oldu.

Toplantı halindeyken istifa etmemiz yönünde sunulan evrakın eksik olduğu, tarih kısmının boş olduğunu söyledik. Ayhan Toy da 'Tarih kısmı boş kalacak, biz daha sonra dolduracağız' dedi. Ben neden olduğunu sorduğumda da 'Burada demokrasi yok, teşkilatımız ne yönde karar verirse siz de bu karara uymak zorundasınız" dedi.

MHP'li Belediye Meclis Üyesi, kendisini istifaya zorlayan il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç

"BELEDİYEDEN ARANINCA İSTİFA ETTİĞİMİ ÖĞRENDİM"

Fazilet Kara, "18 Nisan 2024 günü 14.00 sıralarında MHP İl Başkanlığında toplantı halindeydik. Ben toplantıdan çıktıktan sonra imzalamış olduğum istifa dilekçesi grup vekili Aziz Gündüz tarafından belediyeye götürülüp teslim edilmiştir. Benim belediyeye evrakın götürüldüğünden haberim yoktu. Eksik bilgi olması sebebi ile belediye personelinin beni araması sonrası evrakın belediyeye götürüldüğünü öğrendim." sözleriyle durumdan haberdar olmadığını ifade etti.

Kara, "Belediyeye gittiğimde buradaki dilekçemi alarak yırttım. Şu an elimde durmaktadır. Kendi rızam ile yırtık vaziyette olan dilekçeyi sizlere dosyaya sunmak için teslim ediyorum. Ben belediyede bulunduğum esnada Ayhan Toy, Yazı İşleri Müdürü olan Efraim beyi arayarak 'Nasıl olur da dilekçesini geri teslim edersiniz ve yürürlüğe koymazsınız' şeklinde telefon aracılığı ile görüşmeleri oldu. Ben de görüşmeye şahit oldum." ifadelerini kullandı.

"CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞELİYİM"

MHP'li Kara, "Benim istifam konusunda herhangi bir gerekçe belirtmediler. Beni meclis üyesi olarak almak isteyenler de kendileriydi. Benim elimden seçilme hakkımı almaya çalışmaktadırlar. Ayhan Toy ile yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde bana ısrarla 'Neredesin sen, çabuk buraya gel, neredesin ben oraya geliyorum' diyordu. Selçuk Alıç ve Ayhan Toy isimli kişiler benim seçilmiş bir kişi olmama rağmen bana karşı mobbing uygulayarak istifa etmem yönünde baskı bulunmaktadırlar. Bana baskı kuran Selçuk Alıç ve Ayhan Toy isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim. Can güvenliğinden endişe duymaktayım. Çağrı üzerine koruma talep ediyorum." diyerek karşı taraftan şikayetçi oldu.

İLÇE BAŞKANINDAN 'PARTİDEN İSTİFA EDECEK' AÇIKLAMASI

MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Fazilet Kara'nın MHP İl Teşkilatı fikirlerinin kendisine uymadığını belirterek çalışmak istemediğini söylediğini savundu. Toy, "Kimseyi bizle çalışmaya zorlamayız. Kara'ya istemediği takdirde istifa edebileceğini söyledik" dedi. Durumdan MHP Genel Merkezi'nin de haberinin olduğunu ifaden eden Toy, Fazilet Kara'nın bugün ya da yarın partiden istifa edeceğini belirtti.

MHP'li Belediye Meclis Üyesi, kendisini istifaya zorlayan il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • erdi altay: Ben sadece kız meselesine bakıyorlar biliyordum. gelişme var:) 9 28 Yanıtla

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