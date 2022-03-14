MHP'li Bulut: "Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir" - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Bulut: "Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir"

14.03.2022 10:37
MHP'li Bulut: "Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Kaset operasyonu ile yeniden dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Kaset operasyonu ile yeniden dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir" dedi.

MHP Tokat Erbaa İlçe teşkilatı tarafından Türkiye Kamu-Sen Tokat Şubesi ve Erbaa ilçesindeki bağlı sendikaların yöneticilerin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine değinerek, "Yaşananlar, gördüklerimiz ibretlik sahnelerdir. Bu ziyaret ve ele alınan konular, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir. Kaset operasyonu ile yeniden dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir. Bugünkü CHP, Atatürk'ün adını istismar eden bir partidir. Evet, doğrudur; CHP Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Lakin bugünkü CHP'nin ne Atatürk ile ne de onun ilke ve ülküleriyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Kaldı ki bugünkü CHP, Atatürk ve onun banisi olduğu Türkiye Cumhuriyeti karşıtlarının işgali altındadır. Bir taraftan 'Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksiniz; diğer taraftan onun banisi olduğu Türkiye Cumhuriyetini yıkmak, Türk vatanını bölmek isteyen silahlı terör örgütlerine payandalık yapacaksınız. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor" diye konuştu.

Son günlerde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren MHP'li Bulut, "Evet zor dönemlerden geçiyoruz. Kabul etmek gerekir ki her bir hane düne göre bugün çok daha zorluk çekiyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki; dünden daha iyi bir bugün için hepsinden daha güzel olacak yarınlarımızı çalmalarına asla müsaade edilmeyecektir. Bu direncin merkezi Milliyetçi Hareket Partisi, bu direncin adresi Cumhur İttifakı, bu direncin lideri ise Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bu direncin başı da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı; sağlam temeller üzerine kurulmuş, Türk milletinin güçlü iradesinin eseridir. Cumhur ittifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi 2023'te yapılacak seçimlerde yeniden bir tarihi zafer kazanacaktır" dedi.

Toplantıya, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un yanı sıra MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile MHP ilçe yönetiminin yanı sıra sendika üyeleri ve partililer katıldı. - TOKAT

MHP'li Bulut: Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir
MHP'li Bulut: Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir

YORUMLAR
500
Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak! Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak! Mevlüt Karakaya'dan dikkat çeken açıklama: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu Mevlüt Karakaya'dan dikkat çeken açıklama: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Tokat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Bulut: 'Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir' - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:19 Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:47:24. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Bulut: "Kasetle dizayn edilen yeni CHP, Cumhuriyeti kuran CHP değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement