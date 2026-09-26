MHP\'li Büyükataman: Ülkemiz küresel bir sapkınlığın hedefinde

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Türkiye'nin küresel bir sapkınlığını hedefinde olduğunu belirterek, "Türkiye'de sapkınlığın yayılması için faaliyet gösteren derneklere Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa üzerinden aktarılan bu fonlar, karşımızdaki tehdidin küresel çapta bir organizasyon olduğunu göstermektedir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Bursa Teşkilatları İstişare Kampına katıldı. Programda Büyükataman'ın yanı sıra MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ve ilçe teşkilat üyeleri yer aldı. Burada konuşan İsmet Büyükataman, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi bölme, parçalama, istikrarsızlık bataklığına sürükleme planlarının her zaman MHP'nin milli duruşuna takıldığını dile getiren Büyükataman, "Partimiz ülkemizin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren her meselede tüm gövdesini taşın altına koymayı bilmiş, milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin hak ettiği refaha kavuşması için çalışmış; her türlü ekonomik ve toplumsal meselede yapıcı bir rol üstlenmiştir. Türk milletinin karşılaştığı her türlü tehdit karşısında uyanık olmak zorundayız. Bildiğiniz üzere bir toplumun ayrışmasında ve yok olmasında en büyük etken milli ve manevi değerlerin yok edilmesi, kültürel erozyon ve ahlaki çöküş en etkili silah olmuştur" dedi.

'İLK VE CİDDİ SALDIRIYA MARUZ KALAN GENÇLER OLDU'

Türkiye aleyhine planların yapıldığını söyleyen Büyükataman, "Türkiye üzerinde plan yapanların, Türk milletini yok etmek isteyenlerin elbette bu alanda boş durması beklenemez. Uzun zamandır hepimizin malumu olan bazı ucube çevreler tarafından sistematik bir şekilde başta aile kurumumuz hedef alınmakta, ahlaki değerlerimize yoğun bir şekilde saldırı düzenlenmektedir. Bu çevrelerin temel amacı aziz milletimizi ruhsuz bir bedene dönüştürmektir. Bu anlamda ilk ve en ciddi saldırıya maruz kalan kesim gençlerimiz olmuştur. Gençlerimiz ahlaki değerlerden uzaklaştırılmaya, ailelerinden koparılmaya, kötü alışkanlıklara ve suça sürüklenmeye ne yazık ki çalışılmaktadır. Suç çeteleri ve sosyal medya üzerinden örgütlenen yabancı istihbarat aparatları gençlerimizi hedef almaktadır. Diğer yandan bazı sapkın dernek ve kuruluşlar vasıtasıyla henüz reşit olmayan gençlerimiz cinsel yönelim ve kimlik konularında yönlendirilmekte, sosyal medya vasıtasıyla evlatlarımız müstehcen içeriklere maruz bırakılmaktadır" diye konuştu.

'SAPKINLIĞIN YAYILMASI İÇİN FAALİYET GÖSTEREN DERNEKLERE DIŞ DESTEK VAR'

Yaşanan bu olumsuzluklara karşın devletin boş durmayarak 'Ailem Güvende' operasyonları yaptığını belirten İsmet Büyükataman, "Tüm bunları hayatın doğal akışında alelade gelişmeler olarak görmemiz tabii ki mümkün değildir. Nitekim son günlerde devletimiz 'Ailem Güvende' operasyonu ile meşgul, meselenin üzerine hassasiyetle gitmiş ve bu çok yönlü saldırının arkasındaki maskeleri düşürmüştür. Yapılan incelemelerde sapkınlığı yayma amacıyla kurulmuş çeşitli derneklere Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan, dikkatlerinize sunmak istiyorum, toplamda 3 milyon 359 bin 167 dolar aktarıldığı tespit edilmiştir. Türkiye'de sapkınlığın yayılması için faaliyet gösteren derneklere Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa üzerinden aktarılan bu fonlar, karşımızdaki tehdidin küresel çapta bir organizasyon olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'MHP VE CUMHUT İTTİFAKI OLARAK MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Büyükataman, "Toplumsal yapımızın ve gençlerimizin nasıl ve hangi vasıtalar üzerinden zehirlendiğini görüyoruz. Bu mesele bizim en önemli gündemlerimizden birisidir. Aile her şeyimizdir. Gençlerimiz geleceğimizdir. Milli ve manevi değerlerimiz varlığımızın kaynağıdır. Bu hastalıklı akımların Türk milletini kuşatmasına Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak müsaade etmemiz asla söz konusu değildir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle, Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TERÖRLE KAYBEDECEK VAKTİ YOKTUR'

'Terörsüz Türkiye' projesi konusuna da değinen İsmet Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te attığı tarihi adımla hem ülkemiz hem bölgemiz açısından hem de küresel ölçekte yeni bir dönemin kapılarının açılmasına vesile olmuştur. Bu tarihi adım Sayın Cumhurbaşkanımızın da kararlı duruşuyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi olarak bir devlet politikası olmuştur. Amacımız yıllar boyunca ülkemize hem maddi hem manevi kayıplar yaşatan terör sorununu gündemimizden kalıcı olarak çıkarmak, bölünme tohumlarını kökünden kurutmak ve gölgesi huzur, kökü kardeşlik olan ay yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandırmaktır. Küresel ve bölgesel çapta yaşanan gelişmeler, savaşlar ve her geçen gün büyüyen istikrarsız ortam karşısında Türkiye'nin artık terör sorunu üzerinde vakit kaybedecek bir tek günü dahi yoktur. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin ve devletimizin bekasını ilgilendiren her konuda olduğu gibi bu konuda da sorumluluk almaktan asla kaçınmadık" diye konuştu.

'İMRALI'YA VİLLA' YALANIYLA MİLLETİMİZ KIRŞIRTILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Terörsüz Türkiye projesinde toplumu kışkırtmaya çalışanların olduğunu dile getiren İsmet Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve süreç hukuki bir boyut kazanmıştır. Bu kanun teklifi sonrasında 'Teröristler affediliyor' diye yaygara koparanların yalanları çok kısa sürede ortaya çıkmış ve hamdolsun maskeleri düşmüştür. Kanun çerçevesinde güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle bir af yoktur. Terör örgütü ve uzantıları ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletilecektir. Bu temelsiz ve menfaatperest anlayış son olarak 'İmralı'ya villa yapılıyor' yalanıyla aziz milletimizi kışkırtmaya çalışmıştır. Bahsi geçen yapı cezaevinin bir bölümü olarak inşa edilmiş ve sürecin sağlıklı bir iletişim kanalıyla yürümesi için kullanılacak bir yapıdır. Devletimiz neyi, ne için yaptığını gayet iyi bilmekte ve aziz milletimizi, şehit ve gazilerimizi incitecek hiçbir konuda bir adım asla ve kat'a bugüne kadar atmamıştır, bundan sonra da atmayacaktır."