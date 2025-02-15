MHP'li Durmaz'dan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Politika

MHP'li Durmaz'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

MHP\'li Durmaz\'dan CHP\'ye Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, CHP'li belediyeleri beceriksizlikle suçladı ve eleştirilerde bulundu.

15.02.2025 17:17
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Belediyecilik dışında her konuda fikri olan, parti içi kavgalardan kafasını kaldırmayan, cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesiyle asli işlerini aksatan bu anlayış, şehirlerin gelişiminin önünde adeta takoz gibi durmaktadır." dedi.

MHP Bölgesel Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Aydın'daki MHP'li belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Balçova Termal Tesislerinde düzenlendi.

Toplantıya başkanlık eden Durmaz, MHP'nin üretken belediyecilik anlayışıyla vatandaşın derdine çare olmaya çalıştığını söyledi.

Milletin yerel ölçekli ihtiyaçlarının verimli şekilde karşılanması, kamu hizmetlerinden eşit ve adil şekilde faydalanması için belediye hizmetlerini titizlikle takip ettiklerini aktaran Durmaz, "Olası afet ve krizlere hazır olmamız gerektiğini biliyoruz. Güçlü ve dirençli şehirler kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk sahibi, insanı önceleyen ve liyakati esas alan belediyecilik anlayışıyla milletimize hizmet ederken özellikle CHP yönetimindeki belediyelerde her gün yeni bir krize şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Durmaz, CHP'li belediye başkanlarının millete hizmet götürmek yerine belediye imkanlarını kendi siyasi gelecekleri için kullandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediyecilik dışında her konuda fikri olan, parti içi kavgalardan kafasını kaldırmayan, cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesiyle asli işlerini aksatan bu anlayış, şehirlerin gelişiminin önünde adeta takoz gibi durmaktadır. CHP'li belediyelerin beceriksizliğinin, terörle iltisaklı kadrolarının ve keyfi yönetim anlayışının ulaştığı boyutlar korkunç seviyede. Liyakatsiz kadroları, akraba atamaları, iş bilmez yöneticileri ve sorumsuz belediye başkanlarını değerlendirdiğimizde CHP'nin belediyecilik anlayışına 'ahbap-çavuş belediyeciliği' demek doğru olacaktır. Coğrafyamızın kurşun gibi ağır gündemlerden geçtiği şu dönemde parti içi magazinsel taht kavgalarıyla ülkemizi meşgul eden CHP'nin sosyal medya fenomenliğine soyunan belediye başkanları laf değil hizmet üretmelidir."

Durmaz, CHP'li belediyelerin şehirleri hizmetten yoksun bıraktığını savunarak, "Kaynaklarını konser adı altında organizasyon şirketleri aracılığıyla yandaş sanatçılara aktaran, belediye imkanlarını şahsi kariyerler için kullanan belediyecilik anlayışı milli iradenin hafızasına kaydedilmektedir." dedi.

İzmir'in uzun yıllardır CHP'li başkanlarca yönetildiğine dikkati çeken Durmaz, kentin sahip olduğu potansiyele rağmen birçok kronik sorunla boğuştuğunu, parti içi çekişmeler ve belediyecilik faaliyetinde yönetim kaynaklı sorunların dağ gibi büyüdüğünü kaydetti.

Durmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışırken terör örgütü PKK yöneticisi olmaktan tutuklananları unutmayacaklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesinin mesleklerinden ihraç edilen isimleri bünyesinde yüksek maaşlarla yönetici olarak işe almasını, PKK'nın Avrupa yapılanmasının başı olarak kabul edilen terör şüphelisinin yeğenini el üstünde tutmasını ne milletimiz unutacak ne de MHP unutturacak." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de belediyecilik ve yerel yönetimlerin Türk milliyetçilerinin önemli hizmet alanlarından olduğunu söyledi.

MHP'nin belediyecilik anlayışında dinamik, yenilikçi, Türk milletinin öz ve kök değerlerine bağlı uygulamalara yer verildiğini anlatan Şahin, "Geçmişin değerlerinden, geleceğin gerçekçi planlanmasından doğan bu anlayış Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın en önemli siyaset pratiklerindendir. Bu sebeple MHP'nin yerel yöneticileri olarak üstlendiğiniz görev ve sorumluluklar son derece ağır ve onurludur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'li Durmaz'dan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

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