MHP\'li Ersoy, Kayseri Öğretmenevi için bütçe talep etti

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde 6 Şubat depremlerinin ardından hasar alan ve yıkımına başlanan Kayseri Öğretmenevi ile ilgili; "Depreme dayanıklı, şehrin ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve modern bir binanın ivedilikle yapılması için 2025 yılı bütçemizden pay ayrılmasını talep ediyoruz" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Öğretmen istihdamına yönelik yeni adımların atılmasının öğretmen açığının kapatılması ve eğitimde kalitenin artırılması açısından büyük bir önem taşıdığını kaydeden Ersoy; "2025 yılı bütçe görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi üzerine görüşlerimi paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesillerin eğitimini destekleyen bu bütçenin, eğitimde fırsat eşitliği, kaliteli eğitim ortamlarının sağlanması ve öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Öncelikle, Bakanımızın sunumunda vurguladığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığımız, 2025 bütçesiyle eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik birçok yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bu bütçeyle birlikte hem okulların fiziki şartlarını iyileştirmek hem de dijitalleşme yolunda daha modern bir eğitim yapısını ülkemize kazandırmak amacıyla geniş kapsamlı projelere imza atılacağını görüyoruz. Bu kapsamda, eğitim yatırımları noktasında önemli bir adım olan yeni okul binalarının inşası hız kazanacaktır. Fiziksel altyapının iyileştirilmesi ve eğitim materyallerine erişim sağlanması, öğrencilerimizin daha donanımlı bir eğitim almalarına imkan tanıyacaktır. Sayın Bakanımız, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki okulların güçlendirilmesi ve yenilenmesi konusunda alınacak önlemleri de bizlerle paylaştı. Güvenli eğitim ortamlarının sağlanması, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitim süreçlerini daha huzurlu ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ayrıca, Bakanımızın belirttiği gibi öğretmen istihdamına yönelik yeni adımların atılması, öğretmen açığının kapatılması ve eğitimde kalitenin artırılması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin temel taşlarını oluşturmaktadır ve onların özlük haklarının iyileştirilmesi, motivasyonlarının artırılması, öğrencilerimize verecekleri eğitimin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda yapılacak olan düzenlemelerle, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirecek, mesleki gelişimlerini destekleyecek ve daha sürdürülebilir bir eğitim sistemi kurmamıza katkı sağlayacak her politikanın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak arkasında duracağımızı belirtmek istiyorum. 2025 bütçesi aynı zamanda dijitalleşme çalışmalarını da kapsamaktadır. Dijital eğitim materyallerinin geliştirilmesi, öğrencilerimize modern eğitim araçları sağlanması ve okullarımızın internet altyapısının güçlendirilmesi, bilgi çağının gerektirdiği yetkinliklere sahip gençler yetiştirmemize imkan tanıyacaktır. Özellikle kırsal bölgelerdeki okulların dijital imkanlarla donatılmasını, fırsat eşitliği açısından memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'deki eğitim yatırımlarına ve taleplere ilişkin de konuşan Ersoy; "Kayseri'de şu anda toplam 16 okul binasının inşaatı devam etmektedir. Bunlardan 10 tanesi devletimiz tarafından yapılırken, 6 tanesi hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla inşa edilmektedir. Kayseri, hayırseverleriyle ünlü bir şehirdir. Hayırsever vatandaşlarımızın şehrimizin eğitimine sağladıkları bu katkı, her türlü takdiri hak etmektedir. Buradan, bu vesile ile tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, Kayseri ilimizde şu anda 812 ücretli öğretmenimiz görev yapmaktadır. Ücretli öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi veya daha fazla kadrolu öğretmen ataması yapılması hem eğitim kalitesini artıracak hem de öğretmenlerimizin motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. Ücretli öğretmenlerimizin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için devletimizin imkanları dahilinde, gerekli adımların atılacağından şüphemiz yoktur. Öte yandan, norm fazlası atamalarda mazeret durumlarının göz önünde bulundurulması, öğretmenlerimizin kendi hayatlarını planlarken karşılaştıkları zorlukların en aza indirilmesine yardımcı olacak, öğretmenlerimizin motivasyonunu, dolayısıyla da eğitimimizin kalitesini artıracaktır" dedi.

"Depreme dayanıklı, şehrin ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve modern bir binanın ivedilikle yapılması için 2025 yılı bütçemizden pay ayrılmasını talep ediyoruz"

6 Şubat depremlerinin ardından hasar alan ve yıkımına başlanan Kayseri Öğretmenevi ile ilgili de konuşan Baki Ersoy; "Kayseri için önemli bir talepten daha bahsetmek istiyorum. Kayseri'mizde Sahabiye mahallesinde bulunan şehrin tek öğretmenevi, deprem sonrası yapılan tetkiklerde çürük çıkmasından dolayı kısa zaman önce yıkılmıştır. Bu öğretmenevi, yalnızca öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için değil, aynı zamanda şehrimize gelen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görevli misafirlerimiz için de önem arz eden bir konaklama merkezi olarak hizmet vermekteydi. Şimdi, bu önemli ihtiyacı karşılamak ve hem öğretmenlerimize hem de şehrimize layık bir konaklama tesisi kazandırmak adına, depreme dayanıklı, şehrin ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve modern bir binanın ivedilikle yapılması için 2025 yılı bütçemizden pay ayrılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi önemli sağlık kuruluşları ve diğer kamu kurumlarımızda hizmet sunumunda personel sayısı zaman zaman yeterli olmamaktadır. Emeklilik ve istifa gibi nedenlerle ayrılan personel yerine, yeterli yeni istihdam sağlanması, mevcut personelin iş yükünün artmaması ve hizmet kalitesinin düşmemesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen 4/D'li işçilerin iş yükünün hafiflemesi için, imkanlar dahilinde yeni alımların yapılması talebimiz bulunmaktadır. Sonuç olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 2025 bütçesinin eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu birçok alanda önemli iyileştirmeler getireceğine ve Türkiye'nin eğitimde daha ileri bir seviyeye ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ