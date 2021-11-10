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MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki - Son Dakika

MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki

10.11.2021 18:23

MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki Milliyetçi Hareket Partisi kadın milletvekilleri Türkkan'a tepki gösterdi.

MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi kadın milletvekilleri Türkkan'a tepki gösterdi.

MHP kadın milletvekilleri Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Ankara milletvekili Nevin Taşlıcay, İstanbul milletvekili Arzu Erdem ve Konya milletvekili Esin kara basın toplantısı düzenlediler.

Ersoy, Türkkan'ın şehit yakınına sözlerini değerlendirerek, "Şehidimizin kız kardeşine yapılan bu küfrü, toplum vicdanı asla affetmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'İYİ Parti Meclis'te sayemizde oturuyor' diyen, Siirt'te 'Burası Kürdistan' diyen HDP'lilere gerekli cevabı veremeyen İP'in Başkanı ne yazık ki şehidimizin kız kardeşine küfür eden İYİ Parti Kocaeli milletvekiline sahip çıkarak, şehit yakınına yine hakaret ve küfürlerini sıralamıştır" ifadelerini kullandı.

Taşlıçay, Türkkan'ın Bingöl'deki olayına değinerek, "Vekil olanın, aslına olan karşı içinde bulunduğu bu kabul edilemez tutum, bireysel hatayla sınırlandırılamayacak kadar büyük ve bütün milletimizi ilgilendiren bir yanlıştır" şeklinde konuştu.

Erdem, Türkkan'a tepki göstererek, "Kardeşi hani terör örgütü, PKK tarafından şehit edilen bir şehit abisi, İP'in HDP-PKK ile ittifakını sorguluyor. İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan şehidimizin bacısına ağza alınmayacak küfürler ediyor. Bu anlamlı günde bir kez daha tekrar etmek istiyorum; Şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz onurlanmış kahramanlarımızdır. Onlara küfür eden değil, yan gözle bakan bile bizim için yok hükmündedir" diye konuştu.

Kara, şöyle konuştu:

"İP Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit emanetinin İP Genel Başkanı'na HDP-PKK ile arasına sınır koymamasından dolayı serzenişte bulunmasına bir taraftan boğazını sararken, bir taraftan ağızdan lağımlar akıtması tüm şehit ve gazi ailelerinin yanında tüm Türk milletini derinden yaralamıştır. Bu şahıs Genel başkanı Meral Hanıma 'Kürdistan'a hoş geldiniz' denildiğinde, keşke aynı yüreklilikle HDP'linin boynuna sarılabilseydi."

MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki
MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki
MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki
MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, İYİ Parti, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Kadın milletvekillerinden Türkkan'ın küfrüne tepki - Son Dakika
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