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MHP MYK Üyesi Öztürk: "15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi" - Son Dakika

MHP MYK Üyesi Öztürk: "15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi"

07.11.2021 14:49

MHP MYK Üyesi Öztürk: "15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi" Öztürk, MHP'nin Osmaniye'deki "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programına katıldı "Cumhur İttifakı pazarlıklar sonucu kurulmuş bir ittifak değil" "Sahada son haçlı seferlerine karşı kurulmuş milletin kurduğu...

MHP MYK Üyesi Öztürk: "15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi"

Öztürk, MHP'nin Osmaniye'deki "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programına katıldı

"Cumhur İttifakı pazarlıklar sonucu kurulmuş bir ittifak değil"

"Sahada son haçlı seferlerine karşı kurulmuş milletin kurduğu bir ittifaktır"

OSMANİYE - Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Uğur Öztürk, 15 Temmuz gecesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçilmiş hükümetin yanındayız açıklamasından sonra Genelkurmay'dan Genel Merkez'in arandığını belirterek, yapılan açıklamanın geri çekilmesini ya da yumuşatılmasını istediklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" temalı programı çerçevesinde MHP heyeti Osmaniye'de partililerle bir araya geldi. Programda ilk olarak partinin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, daha sonra 15 Temmuz gecesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz darbe girişimin ilk saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçilmiş hükümetin yanındayız açıklamasından sonra Genelkurmay'dan Genel Merkez'in arandığını belirten MYK Üyesi Uğur Öztürk, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu temalı Milliyetçi Hareket Partisi il toplantılarımız Türkiye'nin 81 ilinde başlamış bulunmaktadır. Osmaniye ilimizde de çalışmalarımızı yürütmek üzere buradayız. Cumhur İttifakı pazarlıklar sonucu kurulmuş bir ittifak değil. Sahada son haçlı seferlerine karşı kurulmuş milletin kurduğu bir ittifaktır. Türk İslam Alemine 15 Temmuz'da vahim bir saldırı gerçekleşti. Bir terör örgütü devletin kılcal damarlarına kadar sızmış okyanus ötesinden aldığı talimatla güzel ülkemize karşı son halı seferini başlattı. 15 Temmuz'da ilk açıklamayı yapan Genel Başkanımız olayı öğrenir öğrenmez genel merkezimize geldi. Genel merkezin bütün ışıklarını yaktırdı. Hatırlarsınız o altyazıyı darbeyle ilgili siyasilerden gelen ilk açıklamayı Genel Başkanımız basına duyurdu. Seçilmiş hükümetin yanında olduğumuzu ifade etti. Bakınız o güne kadar mevcut iktidara en sert muhalefet yapan partiydi Milliyetçi Hareket Partisi. Ancak söz konusu vatanın dirliği vatanın birliği bölünmez bütünlüğü olduğunda Türkiye'nin 57. Alayı olan Milliyetçi Hareket Partisi ve onun başındaki yüksek feraset sahibi bilge liderimiz mevcudiyetimizin gereği sorumluluk aldı adeta Türkiye'de taşın altına elini koyarak olaya müdahale etti. Olayın seyrini değiştirdi ve o meşhur açıklamayı yaptı. Seçilmiş hükümetin yanındayız. Ardından Genelkurmay'dan genel merkezimiz arandı. Açıklamayı geri çekin ya da yumuşatın şeklinde Genelkurmay'dan genel merkezimize bir arama yapıldı. Genel Başkanımız Genelkurmay Başkanı Hulusi Paşa ile görüşmek istedi. Hulusi Paşa'nın meşgul olduğunu görüşemeyeceğini söylediler. Ne olmuştu bu ülkenin Genelkurmay Başkanı derdest edilmişti. Ülke dardayken hiç bir siyasi ne olduğunu farkında değilken bilge liderimiz çıktı ve seçilmiş hükümetin arkasındayız dedi. Ardında bunun bir kalkışma olduğunu ve bunun bir darbe olduğunu ilk resmi açıklamasını Genel Başkanımız yaptı" diye konuştu.

Programa, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur, OGC Başkanı İsrafil Avcı, MHP ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

MHP MYK Üyesi Öztürk: 15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi
MHP MYK Üyesi Öztürk: 15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi
MHP MYK Üyesi Öztürk: 15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi
MHP MYK Üyesi Öztürk: 15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi
MHP MYK Üyesi Öztürk: 15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi
MHP MYK Üyesi Öztürk: 15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP MYK Üyesi Öztürk: '15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP MYK Üyesi Öztürk: "15 Temmuz gecesi Genelkurmay açıklamayı geri çekin denildi" - Son Dakika
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