MHP'li Öztürk: "Erdoğan ilk turda seçilir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Öztürk, gelecek yıl haziran ayında yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanacağından ve Cumhur İttifakı'nın mecliste güçlü bir çoğunlukla temsil edileceğinden hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yurt genelinde başlattığı "Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" çerçevesinde Adana'da da Yüreğir ve Sarıçam İlçe Teşkilatlarının ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü ve Adana Ülkü Ocakları Başkanı Cem Tutsoy'un da katıldığı toplantıda konuşan MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, muhalefetin kurgulanmış anketlerle halkı aldatmaya çalıştığını, bu şekilde milli iradeyi etkilemeye yönelik boş bir çaba içerisinde olduğunu kaydetti. Kurgu anketlerde kimi zaman yüzde 20'ye yaklaşan kararsız Cumhur İttifakı seçmeni yalanı ile algı operasyonu yapıldığını söyleyen Öztürk, "İşte asıl alicengiz oyunu burada başlıyor. Siparişle çalışan firmaların yayınladığı anketlerde kimi zaman yüzde 20'lere yaklaşan bir kararsız seçmen topluluğu olduğu ileri sürülmekte ve bu kararsız seçmenin tamamına yakınının da Cumhur İttifakı seçmeni olduğu iddia edilmektedir. Oyunun ikinci perdesinde ise bu sözde kararsız seçmenlerin oyları, partilerin kurgulanmış oy oranlarına göre oransal olarak dağıtılarak bir çeşit alicengiz oyunu ile kirli bir algı operasyonu yürütülmektedir" dedi.

"Geçici sıkıntıları fırsat bildiler"

Millet İttifakı içerisinde yer alan partilerin oylarına dokunmadan Cumhur İttifakı'na destek veren seçmenlerin bir kısmının önce kararsızlar kategorisine alınıp, sonra da oransal olarak tüm partilere dağıtıldığını söyleyen Öztürk, "İki yıllık pandemi süreci ve ardından ortaya çıkan Ukrayna- Rusya savaşı sonucu tüm dünyayı saran ekonomik sıkıntılardan kaçınılmaz olarak ülkemiz de etkilenmiştir. İşte bu geçici sıkıntıları fırsat bilen bir takım karanlık mahfiller ortaya koydukları algı operasyonu ile Cumhur İttifakı seçmenini etkilemek ve tersi istikamete yönlendirmek amacını gütmektedirler" diye konuştu.

"Muhalefetin memleket meselesi yok"

Uğur Öztürk, muhalefetin memleket meselesi olmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Ezandan, bayraktan bana ne', 'Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de, Azez'de, El Bab'da, Libya'da, Karabağ'da ne işimiz var' diyen CHP zihniyeti ve onun yancılarının İHA'lar, SİHA'lar, 'TİHA'lar, S-400'ler, Milli Muharip Uçak projeleri, Milli Helikopter projesi, Milli Tank, Milli Gemi projeleri ve acil ihtiyaç duyduğumuz milli hava savunma projeleri başta olmak üzere savunma sanayiindeki gelişmelere olumlu bakması mümkün müdür. Yurt dışı terör operasyonları için Meclise getirilen teskerelere hayır oyu verenlerin, 'Bu hükümet gitsin de kim gelirse gelsin' diyenlerin, 'Gerekirse HDP'ye de bakanlık verilebilir' gevşekliğini gösterenlerin ülkemizin çok uzun süredir maruz kaldığı terör belasıyla mücadele etmesi, PKK'nın ve FETÖ'nün karşısında durması mümkün müdür? Tabii ki hayır."

"Milletimiz, masa altına saklanan HDP'yi sobelemiştir"

Öztürk, "İşte feraseti yüksek bu millet sandığa gittiğinde Cumhur İttifakı'na rakip olamayacak, toplama zillet ittifakının ülkeyi yönetme ve hükümet etme ehliyetinin bulunmadığını mutlak suretle görecektir. Milletimiz, toplandıkları yuvarlak masa altına saklamaya çalıştıkları ve halkımıza göstermekten utandıkları gayrimeşru ortakları HDP'yi masa altında yakalamış ve sobelemiştir. Bu sefer mızrak çuvala sığmamıştır. Öyle ki CHP'li eski vekil Dursun Çiçek, aylar önce katıldığı bir canlı yayında 'Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Mecliste kanun çıkarmak, bütçeyi onaylatmak ve ülkeyi yönetebilmek için HDP'nin desteğine muhtaç olduğunu ve gerekirse bu desteği almak maksadıyla HDP'ye birkaç bakanlık verilebileceğini' söylemiştir. Bu itiraf gibi açıklamadan da anlaşılacağı üzere zillet ittifakı, PKK'nın Meclisteki uzantısı HDP ile yan yana durmakta, onunla fikir ve eylem birliği içinde bulunmaktadır. Milletimiz bunun farkındadır ve bu ülkeyi daha güzel yarınlara ulaştırmak noktasında Cumhur İttifakı'nın alternatifinin olmadığını bilmektedir" dedi.

"İlk turda kazanırız"

Uğur Öztürk, "Anketlerde önce kararsızmış gibi gösterilip, sonra partilere oransal dağıtılan Cumhur İttifakı oylarının yalnızca yüzde 60'ını tekrar ait oldukları yerlere koysak dahi Cumhur İttifakı'nın seçimi ilk turda kazanacağı ortaya çıkmaktadır. Geçmiş seçimlerdeki kararsız seçmen davranışları incelendiğinde bu rakamın da üzerine çıkılacağı aşikardır. Dolayısıyla teşkilatlarımızın ve dava arkadaşlarımızın seçimin ilk turda kazanılacak olmasından, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden ve Cumhur İttifakı'nın Mecliste güçlü bir çoğunluğu yakalaması noktasında endişesi olmasın" diye konuştu.

"Çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor"

MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk konuşmasını şöyle tamamladı:

"Benim asıl anlatmak istediğim ve sizlerle bugün burada buluşmamızın asıl nedeni, MHP'nin 2023 seçimlerinde Mecliste en yüksek oranda temsil edilmesini sağlamak noktasında çalışmalarımızı hızlandırmamız gerektiğini ve ömrünü bu davaya adayan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye bu vefa borcumuzu ödememiz gerektiğini anlatmaktır. Eğer bu noktada hep birlikte aydınlanabilirsek, ülkücülerin bunu yapabilecek güç ve kudretinin olduğunu herkese göstereceğimizden eminim." - ADANA