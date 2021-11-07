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MHP'li Yıldırım'dan CHP'ye tezkere tepkisi - Son Dakika

MHP'li Yıldırım'dan CHP'ye tezkere tepkisi

07.11.2021 00:57
MHP'li Yıldırım'dan CHP'ye tezkere tepkisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, sınır ötesi tezkereye hayır diyen CHP'nin bu tavrının PKK ve Türkiye'nin düşmanlarına moral olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, sınır ötesi tezkereye hayır diyen CHP'nin bu tavrının PKK ve Türkiye'nin düşmanlarına moral olduğunu söyledi. Yıldırım, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Şehit ailesine küfür etmesini de, "Herkes kendine yakışanı yapar, demek o kendisine onu yakıştırıp yapmıştır" diye yorumladı.

Bir dizi ziyaret için Malatya'ya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, kentteki basın mensupları ile bir araya geldi. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP MYK üyeleri Eyüp Gönültaş ve Ömer Ekici, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ile parti yönetiminin katıldığı toplantıda gündemi değerlendiren Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP ve HDP'nin ret oylarına karşı kabul edilen tezkereyi değerlendirdi. CHP'yi HDP ile bu konuda işbirliği yapmakla eleştiren Yıldırım, ülkelerin sınır güvenliğinin önemine değinerek, "Güvenliğin olmadığı yerde kaos var, göç var, açlık var, sıkıntı var. Bin kilometre sınırımızda tedbir aldığımızda iç siyasette tartışmalar yaşanıyor" dedi.

"Biz de güvenliğimizi almak zorundayız"

Sınır güvenliği adına mecliste kabul edilen tezkerenin CHP ve HDP'nin oyları ile engellenmeye çalışıldığını ancak buna rağmen kabul edildiğini anımsatan Yıldırım, "Bizim iç siyasetteki unsurların bir bölümünde şöyle bir kanaat var, 'Ne işimiz var Suriye'de, Afrin'de'. Sınırlarımızda bir terör merkezi var, Türkiye'nin güvenliğini ciddi tehlikeye sokmaktadır. Bizde güvenliğimizi almak zorundayız. Elin ABD'lisi 12 bin kilometreden gelip güvenliğini düşünüyor, biz sıfır kilometre de güvenliğimizi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'nin sınır ötesi tezkeresine hayır demesinin PKK ve Türkiye düşmanlarına moral, motivasyon olduğunu ifade eden Yıldırım, "Oradaki Mehmetçiğinde moralini bozdu. HDP'nin durumu bellidir, çocuk katillerinin partisidir. Bunu zaman zaman açıkça iç birliği yapanlarda söylüyor ama gizli ittifak yapanlarda söylüyor, bu budur" şeklinde konuştu.

"Atatürk'ün kurduğu partinin, İnönü'nün partisinin, CHP'nin geldiği durum bu"

Atatürk'ün kurduğu bir partinin geldiği bu durumu da eleştiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Atatürk'ün kurduğu partinin, İnönü'nün partisinin, CHP'nin geldiği durum bu. Ama CHP birden bire bu duruma gelmedi. CHP'nin değişimi 2010 yılında Deniz Baykal'a yapılan kumpas ile başladı, MHP'ye de aynı zamanda kumpas kuruldu hatırlarsınız. Deniz Baykal gitti, CHP içerisinde ulusalcı, milli düşünen insanlar tavsiyeye başlandı. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu çok güzel yaptı bu tavsiyeyi, tek adam noktasında getirdi. En son Türkiye'nin kurucu idaresinin partisi, Atatürk'ün partisi PKK'nın partisi ile kol kola girdi 'Türk askeri Irak'a Suriye'ye gidemez, gitmemeli' dedi. ABD'liler 12 bin kilometreden gelip burnumuzun dibinde kendi güvenliğini sağlıyor, biz kendi güvenliğimizi sağlamaya çalıştığımızda ise içeride bir direniş var. Bu durum PKK'lı bölücülere, dünyadaki Türkiye düşmanlarına moral verir."

"Şehit aileleri bizim varlığımızdır"

Bir basın mensubunun İYİ Parti Gurup Başkan Vekili Lütfü Türkan'ın şehit ailesine ettiği küfür ile ilgili sorusunu da cevaplayan MHP'li Yıldırım, "Şehit aileleri bizim varlığımızdır. En fazla saygı duyduğumuz insanlardır. En fazla da bakmakla mükellef olduğumuz gruptur, gazilerimiz de öyledir" dedi.

Şehit ailelerinin gösterdiği tepkiye dikkat çekmek gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Size tepki gösterirler, ama en önemlisi şu. Çünkü sen bir stratejinin ürünü olarak ortaya çıkıyorsun, diyorsun ki, 'Milliyetçiyim MHP'den ayrıldım, bunlar bu işi yapmıyor' sonrada PKK'nın partisi ile iş birliği yapıyorsun" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi bir söylem ile siyasete yapıp sonrasında PKK ile kol kola girince bu durumun şehit ailelerini ve milliyetçi seçmeni rahatsız ettiğini ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yazıktır, günahtır. O şehit ailesidir. Onun ocağına ateş düşmüştür, o size sövse de sövmese de, bir şey dese de demese de yapacağınız şey onu kucaklamaktır. Boyunduruk atıp boynunu sıkıp küfretmek değildir. Bu hiçbir milletvekiline bu kahraman gazi meclise yakışmamıştır. Bu İYİ Parti'nin gurup başkan vekiline hiç yakışmamıştır, biz yakıştıramadık. Ama şu da vardır, herkes kendine yakışanı yapmıştır. Demek o kendisine onu yakıştırıp onu yapmıştır. Bunu burada biz esefle kınıyoruz, telin ediyoruz. Şehit aileleri bizim ailemizdir."

"Seçimin tarihi 2023 Haziran'dır Allah nasip ederse"

Bir gazetecinin 'Erken seçim var mı?' sorusuna da cevap veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, "Erken seçim söz konusu değildir. Seçimin tarihi 2023 Haziran'dır Allah nasip ederse. Biz seçim çalışmalarına erken başladık, sahaya erken çıktık. Bu da pandemiden dolayı uzun süredir sahada olamayışımızdandır. Allah nasip ederse bütçe meclise gelene kadar Türkiye'de ayak basmadık yer kalmayacak" diye konuştu. - MALATYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşar Yıldırım, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Yıldırım'dan CHP'ye tezkere tepkisi - Son Dakika


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