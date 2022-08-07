MHP'li Özyürek: "Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında çok fark var" - Son Dakika
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MHP'li Özyürek: "Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında çok fark var"

07.08.2022 17:09
MHP'li Özyürek: "Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında çok fark var"

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında çok fark olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu CHP'sinin HDP ile hareket ettiğini söyledi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında çok fark olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu CHP'sinin HDP ile hareket ettiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda başlatılan "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları sürüyor. Bu çerçevede MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, bugün Sivas'ın Kangal ve Gürün ilçelerinde il ve Gürün ilçe teşkilatlarının yöneticileriyle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özyürek, altılı masanın proje ortaya koymadan sadece kötüyü kullanarak siyaset yapmaya çalıştığını belirterek, "Altılı masanın hiçbir projesi yok, anlatacakları hiçbir şeyleri yok. Sadece kötüyü kullanarak siyaset yapıyorlar. Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu, ip, HDP ve dışarıdaki destekçileri ne diyor bir karşılaştıralım. Acaba aynı şeyleri mi söylüyorlar. Bu altılının masaya dışarıdan birilerinin zoruyla oturtulduğunu söylüyoruz ya, onların söylemlerini mi gerçekleştiriyorlar diye bir bakalım" dedi.

"Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında çok fark var"

CHP, HDP ve ipin ortak hareket ettiğini söyleyen Özyürek, " Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin arasında çok fark var. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları gerçekten büyük Türk milliyetçisiydiler ve cumhuriyetimizi kurdular. Şimdi bu CHP ve HDP birlikte neler yapıyor. Mecliste CHP'nin alacağı bir kararda HDP de peşine takılarak birlikte hareket ediyorlar, ipte bunlarla beraber" dedi.

"Kavala ajandır, serbest bırakılsın diyorlar"

Özyürek, zillet ittifakının Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen dış güç odakları ile aynı söylemleri paylaştığını ifade ederek, "Osman Kavala 15 Temmuz hain darbe girişiminde ismi geçen birisidir, yani ajandır. Türk hukuk sistemi tarafından yargılanmış, gerekli kanıtlar ortaya konulmuş ve Osman Kavala tutuklanmıştır. Osman Kavala tutuklandıktan hemen sonra HDP, CHP ve ipin genel başkanı, zillet ittifakı hep birlikte Osman Kavala'nın serbest bırakılması için baskı yaptılar. 'Türk yargısı haksız bir yargılama yaptı, o yüzden Osman Kavala'nın serbest kalması lazım' diyorlar. Tabii bunlar eskisi gibi sessiz kalacağımıza, ne derse yapacağımıza inanıyorlar. Artık eski Türkiye değil, güçlü bir devletimiz var. Cumhur İttifakı'yla da daha da güçleneceğiz inşallah" diye konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'li Özyürek: 'Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında çok fark var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Özyürek: "Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında çok fark var" - Son Dakika
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