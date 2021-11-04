MHP Yüksekova İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı - Son Dakika

MHP Yüksekova İlçe Başkanlığı binası törenle açıldı

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay:

"Tüm Yüksekovalıları partimizin saflarına bekliyoruz"

HAKKARİ - Milliyetçi Hareket Partisi Yüksekova İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

MHP Yüksekova İlçe Başkanlığı, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP üyesi Ali Uçak, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, AK Parti Yüksekova İlçe Başkan Vekili Cevat Saydaş ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ilçe binasında bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, MHP Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Öztepe'ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Programda bir konuşma yapan MHP Grup Başkan Vekili Akçay, "Bugün hem Yüksekova, hem Hakkari için büyük bir gün, mutlu bir günü yaşıyoruz. Mersin Milletvekilimiz Olcay Kılavuz, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizle hep birlikte Yüksekova MHP İlçe Teşkilatımızın açılışı münasebeti ile bir araya geldik ve açılışı yaptık. Öncelikle bizleri coşkuyla karşılayan, kucak açan, sevgi ve muhabbetlerini sunan Yüksekovalı ve Hakkarili hemşerilerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksekovalı, Hakkarili kardeşlerimize Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'nin sevgilerini, selamlarını ve muhabbetlerini getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi millet ocağıdır. Bütün Yüksekovalı kardeşlerimizi MHP Yüksekova İlçe Teşkilatı'na bekliyorum. Partimizin saflarına katılmalarını bekliyoruz" dedi.