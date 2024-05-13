Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye ziyaret için Ankara'ya geldi - Son Dakika
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Politika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye ziyaret için Ankara'ya geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye\'ye ziyaret için Ankara\'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara'ya geldi. Miçotakis'i Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.

13.05.2024 17:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakan'ı Kiryakos Miçotakis'i Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Miçotakis ve beraberindeki heyeti getiren uçak, saat 15.08 Esenboğa Havalimanı'na indi. Miçotakis'i Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye ziyaret için Ankara'ya geldi - Son Dakika

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