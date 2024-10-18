Mikati'den İran'a Tepki - Son Dakika
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Politika

Mikati'den İran'a Tepki

Lübnan Başbakanı Mikati, İran'ın müzakere teklifini 'müdahale' olarak nitelendirdi.

18.10.2024 14:16
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararının uygulanması konusunda Fransa ile müzakereye hazır oldukları yönünde yaptığı açıklamasını "Lübnan'a müdahale ve vesayet kurma girişimi" olarak nitelendirdi, Dışişleri Bakanlığı'na İran maslahatgüzarını çağırması talimatı verdi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın "Güney Lübnan'da BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararının uygulanması hakkında Fransa ile müzakereye hazırız" açıklamasına tepki gösterdi. Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib'e Beyrut'taki İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarını çağırması ve Galibaf'ın söz konusu ifadesi için açıklama istenmesi talimatı verdi. Mikati, BM'nin 1701 sayılı Kararının uygulanması için müzakere yürütülmesinin "Lübnan devletinin işi" olduğunu vurguladı. Mikati, "Lübnan'ın işlerine açıkça müdahale eden ve Lübnan üzerinde bir vesayet kurma girişimi olan bu tutumdan dolayı şaşkınız" ifadelerini kullandı. Mikati, geçtiğimiz günlerde Beyrut'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran Meclis Başkanı Galibaf'ı "benzeri görülmemiş bir İsrail saldırganlığı altındaki Lübnan'ın durumunu anlamanın önemi konusunda bilgilendirdiğini" hatırlatarak, "1701 sayılı Kararın uygulanmasına yönelik müzakere konusu Lübnan devletine aittir. Herkes kabul edilemez vesayet biçimlerini dayatmaya çalışmaktansa bu yaklaşımı desteklemelidir" dedi. Mikati ayrıca, Lübnan'ın Fransa da dahil olmak üzere müttefikleriyle saldırıların sona erdirilmesi için İsrail'e baskı yapmak amacıyla aktif olarak çalıştığını belirtti.

BM'nin 2006 yılında kabul ettiği 1701 sayılı Kararı, Lübnan-İsrail sınırında barış sağlanması amacıyla Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesi ve Güney Lübnan sınır bölgesinin Lübnan devletine ait olanlar dışındaki tüm silah ve askerlerden arındırılmasını içeriyor.

Galibaf'ın tepki çeken sözleri

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Fransız Le Figaro gazetesinde dün yayınlanan röportajında, ülkesinin Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı Kararını uygulamak için Fransa ile "müzakere etmeye" hazır olduğunu ifade etmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanı, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Fransa, Lübnan, beyrut, Dünya, İran, Son Dakika

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