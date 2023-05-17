Millet İttifakı'nın 3 saat süren 2. tur toplantısında sona gelindi! Gözlerin çevrildiği zirvenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor - Son Dakika
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Millet İttifakı'nın 3 saat süren 2. tur toplantısında sona gelindi! Gözlerin çevrildiği zirvenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor

17.05.2023 20:53

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde ikinci tur stratejisi için 3 saatlik bir görüşme yaptı. 14 Mayıs seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantıda seçim kampanyasında ele alınacak stratejilere de değinilirken, zirveye ilişkin yazılı açıklama bekleniyor.

Millet İttifakı liderleri ile cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçim stratejisi toplantısı CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

SEÇİM STRATEJİSİ MASAYA YATIRILDI

İkinci tur öncesi seçim kampanyasında ele alınacak stratejinin masaya yatırıldığı toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Millet İttifakı'nın 2. tur zirvesi sona erdi! 3 saatlik toplantıya ilişkin yazılı açıklama bekleniyor

14 MAYIS SONUÇLARI DA ELE ALINDI

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçları değerlendirildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Ayrıca 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları görüşüldü. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

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