Milletvekili Aldatmaz 2 yılı değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Aldatmaz 2 yılı değerlendirdi

Milletvekili Aldatmaz 2 yılı değerlendirdi
03.06.2025 21:14  Güncelleme: 21:16
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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, milletvekili seçildikten sonraki 2 yılda Bartın'ın sorunlarına çözüm bulmak, yerel kalkınmayı desteklemek ve vatandaşlarla iç içe bir temsil anlayışı sergilemek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, milletvekili seçildikten sonraki 2 yılda Bartın'ın sorunlarına çözüm bulmak, yerel kalkınmayı desteklemek ve vatandaşlarla iç içe bir temsil anlayışı sergilemek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Milletvekili Aldatmaz; "14 Mayıs 2023 ten bugüne kadar geçen sürede Bartın'ımız için var gücümüzle çalıştık. Zaman kaybetmeden sorunların çözülmesine odaklandık. Ulus ve Amasra ilçelerimizi doğalgaza kavuşturduk. Yine Abdipaşa ve Kumluca beldelerimiz için de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan sözü aldık inşallah en kısa sürede çalışmalarımıza başlayacağız. Dallıca bölgesindeki TOKİ konutlarının teslim edilebilmesi için Belediyeye aktardığımız kaynaklar ile altyapı sorununu çözdük ve konutları iskan alınması noktasına kadar getirdik yakında müjdeli haberleri paylaşacağız. Yeni TOKİ konutları için de ilçe ve beldelerimizde yer tahsis çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu dönemde TTK'ya yapılan iki bin kişilik alım esnasında Bartın'dan 400 kişiye iş imkanı sağladık. Amasra'da yaşadığımız acı olay sonrasında ocak tam anlamıyla faaliyete geçince inşallah bu kardeşlerimizin de Amasra'da çalışmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Aldatmaz gençlerimizi de unutmadıklarını söyleyerek; "Üniversitemizin Kutlubeyyazıcılar kampüsünde bulunan yurdumuzun su sorununu kalıcı olarak çözdük, yine üniversitemize Bartın spor camiasının tümüne hizmet edecek gece aydınlatmalı bir sahayı tribünleri ile birlikte yapacağız ihalesi yakında gerçekleşecek. Gençlerimiz için köylerimize 10 adet halı saha yapıyoruz. Yer seçimleri tamamlandı bu yaz hepsini tamamlayacağız. Yeni hastane inşaatında süreci hızlandırmak için müteahhitle olan sözleşmeyi fesih ederek yeniden ihale yoluna gittik. Eksiklerin giderilmesinin ardından hastanemizi en kısa sürede hizmete açacağız. Yine Bartın'daki trafik sorununu çözmek için şehri merkezinde kavşak çalışmalarına başladık. Amasra'da Belediye alanında olmasına rağmen müzeden Ahatlar tepesine kadar sıcak asfalt yaptık. Bartın çevre yolu 1. Etabında çalışmalarımız sona yaklaştı. İkinci etap ta ise kamulaştırma ve proje çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük orman deposunu Akçamescit'te hizmete açtık diyen Milletvekili Aldatmaz, "yine Akçamescit'te Türkiye'nin en modern hayvan pazarlarından birini hizmete açtık. Sadece 2024 yılında çiftçimize 96 milyon TL destek ödemesi yaptık. Yine orman köylülerimize Orman Emvali Üretim Programı ve Silvikültürel Faaliyetler çerçevesinde sadece 2024 yılında Bartın Orman İşletmesi olarak 362.5 Milyon TL, Ulus Orman İşletmesi olarak 275 Milyon TL ödeme yaptık. Yine Orman köylülerimiz defne üretimi kapsamında 2024 yılında 300 Milyon TL gelir elde ettiler. 2024 yılında İl Özel İdaresi kanalıyla köylerimize 405 Milyon TL, Köydes kapsamında da sadece 2024 yılında 81 Milyon TL yatırım yaptık. Yine geçtiğimiz yıl Kozcağız Barajı'nı hizmete açtık. Daha önce hizmete açtığımız Kirazlıköprü Barajı ve Kışla Sel Kapanı ile birlikte hem Bartın'ı sel tehdidinden koruyacak hem de tarım alanlarının sulanmasına katkı sağlayacak. Bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük Irmak Islah projesi olan Bartın Irmağı Islah projesinde çalışmalara başladık. 1. Etap çalışmalarımız devam ediyor. Şu an da yaya köprülerinin imalatı yapılıyor. En kısa sürede birinci etap çalışmalarını da bitireceğiz. Böylece Yalı bölgesi sel korkusundan kurtulmuş olacak" dedi.

Milletvekili Aldatmaz Bartın'da daha bahsedemediği birçok çalışma olduğunu belirterek; "Bartın bizim evimiz, ana baba ocağımız; Bartın'ımızı bir adım daha öne götürmek, kalkınmasına katkı sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bir taraftan verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ederken diğer taraftan da yeni projeler geliştireceğiz. Bu çalışmaları gerçekleştirirken her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Aldatmaz 2 yılı değerlendirdi - Son Dakika

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