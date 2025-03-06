Milletvekili Hatipoğlu\'ndan İftarlık İkramı

Politika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, akşam ezanının okunmasına dakikalar kala tramvay durağında bekleyen vatandaşlara iftarlık ikram etti.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ramazan Ayı'nda da hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Milletvekili Hatipoğlu ve AK Parti Gençlik Kolları, iftar vaktine dakikalar kala Belediye Tramvay Durağı ve çevresinde vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu. Hatipoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda vatandaşların iftarlık ikramını memnuniyetle karşıladıkları görüldü. - ESKİŞEHİR