Milletvekili Maaşlarının Yetmediği İddiası: 'Asgari Ücret Düşük Olduğu İçin Çok Görülüyor' - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Maaşlarının Yetmediği İddiası: 'Asgari Ücret Düşük Olduğu İçin Çok Görülüyor'

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Emekli ve asgari ücretlinin maaşlarının durumu ortadayken milletvekili maaşlarının da yetmediği yönünde gelen açıklama şaşırttı. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 196 bin 775 bin lira olan maaşının yetmediğini savunarak, "Yemek, çay, kahve ikramı, misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden" dedi.

20.02.2025 11:16  Güncelleme: 12:22
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Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ortak Meclis grubu oluşturabilmek için kurdukları Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir, milletvekili maaşlarına ilişkin konuştu. Demir, milletvekili maaşlarının yetmediğini savunarak; "Asgari ücret düşük olduğu için çok görülüyor" dedi.

"VEKİL ALDIĞI MAAŞIN 2-3 KATINI HARCIYOR"

Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne röportaj veren Demir, 196 bin 775 lira olan milletvekili maaşlarının yetmediğini ifade etti. Demir, "Dışarıdan bakış açısıyla içeride yaşadıklarımız çok farklı. Milletvekili ayda birçok düğüne gidiyor. Araçla sürekli yollardasınız. Normal bir milletvekili aldığı maaşın 2-3 katını harcıyor. İnanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" dedi.

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"ASGARİ ÜCRET DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN ÇOK GÖRÜLÜYOR"

Milletvekili maaşının asgari ücrete karşı çok büyük rakam gibi göründüğünü belirten Doğan Demir, " Türkiye'deki asgari ücret çok düşük olduğu ve vatandaşın geçim derdi olduğu için yetmediği için milletvekili maaşlarını çok görülüyor" şeklinde konuştu.

Milletvekili Maaşlarının Yetmediği İddiası: \'Asgari Ücret Düşük Olduğu İçin Çok Görülüyor\'

Gelecek Partisi, Milletvekili, Asgari Ücret, Doğan Demir, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Maaşlarının Yetmediği İddiası: 'Asgari Ücret Düşük Olduğu İçin Çok Görülüyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (59)

  • Arif Uyar :
    Yazdım yazdım sildim, yine yazdım yine sildim. Boş işler için mahkemelerde uğraşmak istemiyorum. Yazdım sildim ama diyeceklerimi sesli olarak gerine gerine söyledim. Çok kulak çınlattım çok 308 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Çözüm çok basit.. yapmayın bu işi..Zaten siz yapacağız dedikçe daha çok batıyoruz.. Yapmayın ki hem siz cebinizden para harcamayın hem insanlar biraz olsun nefes alsın... 241 1 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    aç köpekler 188 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    duyduğum en boş haber yazıklar olsun size 15 bin alan emekli 22 bin alan çalışan ne yapsın 159 0 Yanıtla
  • Murat:
    tamam gel sana her ay cep harçlığı vereceğim 142 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    o zaman önce Asgari ücret emekli ve memur maaşları için ses yükselteceksiniz ya da zamanında yükseltecektiniz 90 0 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    bakanlar dışında milletvekili ne yapar halk icin ne faydali bir is gorev icra eder anlamis değilim..torpil gittigi yerde hava boş vaadler disinda yok bir icraat..gereksiz 87 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    bende yazdım sildim değmez dedim...hiçbiri ama hiçbiri benim vekilim değil...o maaşla gecineniyoruz diyenler daha beter olsunlar sürüm sürüm sürünsünler... 73 2 Yanıtla
  • Fk:
    biz askeri ücretle kira veriyoruz cocuk okutuyoruz elbise ayakkabı alıyoruz perişan durumdayiz Adam cıkmış 200 bin bana yetmiyor diyor sizler halk icin hic birşey yapmıyorsunuz bizim sayemizde okoltuklara oturuyorsunuz size değil 200 bin 15 bin bile fazladır biz size hakkımızı helal etmiyoruz birde cay kahve parası istiyor ayiptir 67 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    her kes kendi yediğinin ve de içtiğini parasını kendisi ödesin. Ama o buluşmalarda başka hesaplar var ise kendileri karşılıyordur , o zaman yetmez tabi. hıııımmm yapılması gerekeni söyleyeyim mi ? Fazla hurma yemeyi bırakın sonra tırmalıyor.Anladınız siz .... 46 0 Yanıtla
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