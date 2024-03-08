Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum\'da başlatılan \'Zirve şehir için zirve fikirler\' projesine destek verdi

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlatılan "Zirve şehir için zirve fikirler" projesine ilişkin, "Ben bunun Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasetin işleyişine, seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Tekin, AK Parti İl Başkanlığında il yönetimi tarafından hazırlanan projenin tanıtım programında, Erzurum'da iki gündür seçim çalışması yaptıklarını söyledi.

Bakanlık olarak organize ettikleri "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu hakkında değerlendirmede bulunan Tekin, "Erzurum'da ikinci kez gösterimi olacak. Cumhuriyet'in 100. yılı hasebiyle bakanlık olarak organize ettiğimiz bir oyundu. Daha önce TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü sebebiyle sanatçı arkadaşlarla beraber bir senaryo kurgulamıştık fakat pandemi nedeniyle hayata geçiremedik. Bakan olduktan sonra da aynı projeyi Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapalım dedik. Vakıfbank sponsorluğunda Cumhuriyet'in, Kurtuluş Savaşı'nın hikayesini bir tiyatro oyununda vatandaşlarımızla paylaşıyoruz." diye konuştu.

Tekin, Erzurum'a daha önceki ziyaretinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı sırasında kent için bir projenin hayata geçirilmesini talep ettiğini, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu tarafından bunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Tekin, Erzurum için fikri olanları SKM'lere davet etti

Akademik olarak çalışma alanının siyaset bilimi üzerine olduğunu aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Siyasetin ana unsurlarından bir tanesi de siyasal katılım. Siyasal katılım dediğimiz şey, seçmenden sadece oy vermesi ya da bir siyasi partiye üye olması değil kuşkusuz. Siyasal katılım seçmenlerin şehirle, bölgeyle ve ülkeyle ilgili fikirlerini paylaşabilecekleri bir zeminin oluşması da siyasal katılımın bir parçası. Biz bu anlamda Erzurum'la ilgili fikri, düşüncesi, kanaati olan herkesin siyasete ve yerel yönetimlere katılmasını arzu ediyoruz. İbrahim başkanımızdan ricat ettim ve bizim SKM'miz biraz farklı olsun istedim. Erzurum'da yaşayan herkes ilçe ya da büyükşehirle ilgili olarak bir fikri varsa paylaşsın. Biz bu fikirleri değerlendirelim ve şehir için faydası olduğuna inandığımız projeyi seçelim. Bu projeleri büyükşehir belediye başkanımızın, ilçe belediye başkanımızın seçildikten sonra hayata geçirecekleri projeler arasına alalım diye düşünmüştük. Bunu da SKM açılışı için buraya geldiğimde bir tartışmayı açmıştım."

"Zirve şehir için zirve fikirler projesi"nin kendisini heyecanlandırdığını anlatan Tekin, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak, ilgili arkadaşımız koordinesinde kim görev almak istiyorsa proje büyükşehirin ise büyükşehirde, ilçe belediyelerinin projesi ise ilçe belediyelerinde bir anlamda gönüllü proje koordinatörü olarak bulunsun istemiştik. İl başkanımız ve teşkilatımız bunu hayata geçirdi. Bana söylediklerinde gerçekten heyecanlandım. Ben bunun Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasetin işleyişine, seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurumluları mitinge davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mart Cumartesi günü Erzurum'a geleceğini paylaşan Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde belki Erzurum'la ilgili kendisinden de bir fikir alıp bu anlamda bir projesini kayıtlara geçirmesini talep ederiz. 16 Mart'taki mitingde Cumhur İttifakı'na gönül vermiş, Erzurum için bir şeyler yapılmasını isteyen Erzurumluları davet ediyoruz. Erzurum'un Cumhur İttifakı'na, sayın Cumhurbaşkanı'mıza vereceği desteği bir kez daha bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşmış olacak. İnşallah en nihayetinde Erzurum'un ve ilçelerinin kazanacağı, ülke siyasetinin kazanacağı güzel bir yol açmış olacağız."

Konuşmanın ardından Bakan Tekin, "Erzurum Lisesi'nin mazisine yakışır biçimde yeniden düzenlenmesi, eski adıyla Mareşal Hastanesi'nin kampüse dahil edilmesi" düşüncesiyle projeye ilk başvuruyu yaptı.

Tekin, daha sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda sahnelenen "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununu izledi.