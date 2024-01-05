Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eskişehir ve İzmir\'i örnek göstererek bazı belediyelerin eğitim öğretim sürecine zorluk çıkardığını söyledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta yaptığı açıklamada eğitim öğretim sürecinde bazı belediyelerin kendilerine zorluk çıkarttığını söyleyip Eskişehir ve İzmir'i buna örnek gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sivas İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Yüksek Hızlı Tren ile Ankara'dan Sivas'a geçti. Bakan Tekin Sivas'ta ilk olarak Sivas Valiliğini Ziyaret etti. Anı defterini imzalayan Tekin, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten brifing aldı. Şimşek, Tekin'e Sivas'a özgü kemik tarak ve bıçak hediye etti. Ardından toplantıya geçildi.

Sivas OECD ortalamasının üstünde

Toplantı sonrası açıklama yapan Tekin, 21 yılda Sivas'ta derslik sayısının yüzde 50 oranında artarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının üzerine çıktığını belirterek, "Sivas'ta şunu söylemek lazım 21 yıl önceki derslik sayısının yüzde 50 üstündeyiz, öğrenci sayısının azılmış olmasına rağmen bu sayıdayız. Göstergeler Türkiye ortalaması ele alındığında Sivas, hem derslik başına düşen öğrenci sayısı bakımından, hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından OECD ortalamasının üzerinde bir rakamla karşı karşıyayız. Sivas'ın geniş coğrafyasından kaynaklanan lokal ihtiyaçlar var. Bunları da masaya yatırdık. Onlarla ilgili de gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Tekin konuşmasında aynı zamanda bir veli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu tabloyu gördükten sonra bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten 21 yıl öncesiyle kıyas edilemeyecek bir tablo ile karşı karşıyayız. 2002 yılında Cumhuriyet'in 100 yılına mektuplar şeklinde PTT'nin başlattığı bir kampanya şekilde bize o dönem öğretmen, öğrenci ve velilerden bakanlığımıza yazılmış mektuplar elimize geçti. Okuduğumda inanın içim acıdı. 21 yıl önce öğretmenlerimiz çalıştıkları okullarda fare istilasından, elektriklerin olmamasından, su olmamasından bahsediyor. 'İnşallah 100. yılda bu problemlerle karşı karşıya olmayız' diyorlar. 6 Şubat depremleri dahil dönemimizde yapılan okulların hiç biri depremlerden zarar görmediler. Bu yapı ve inşaat kalitesini gösteriyor. Bu tabloları görünce eğitim ve öğretime katkılarından dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza bir bakan, bir eğitim gönüllüsü ve veli olarak bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Eğitim öğretim sürecine köstek olan belediyelerden bahsetti

Tekin, eğitim öğretim sürecinde birçok belediyeden destek görüp bazı belediyelerin ise kendilerine zorluk çıkarttığına değinerek, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak illerde ihtiyaç duyulan yerlerde okul yapmak için bütçeden pay alıyoruz ama birçok yerde belediye başkanlarımızın bize destek olduğunu görüp mutlu oluyoruz. Bazı belediyelerle de bu konuda problem yapıyoruz. Okul yapacağız, yatırım bütçemiz var, arsa üretemiyoruz. Arsa üretiyoruz imar, iskan gibi yerel yönetimlerden kaynaklanan problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Okullarımızın belediyeler tarafından yapılması gereken giderlerinin bizden istenen rakamların çok yüksek olduğu belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz. En son Eskişehir ve İzmir'de yaşadığımız problemler var. Tüm bunları göz önünde bulundurarak söylüyorum. Eğitim ve öğretim süreci yerel yönetiminden velisine. İş adamından hayırseverine. STK'lardan kamu kurumlarına kadar hep beraber destek olmamız gereken bir süreç. Yerel yönetim seçimleri de yaklaşıyor. Ben aday olan arkadaşlara eğitim ve öğretim süreciyle ilgili projelerini de paylaşmaları ve sürece destek olmalarını istiyorum. Bu noktada Sivas Belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum, okullarımızın ihtiyaçlarını, öğretmenlerimizin dertlerinin dinlenmesi, öğrencilerimize destek noktasında Sivas Belediyesi gerçekten güzel işler yapıyor. Valimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS