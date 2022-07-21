Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması - Son Dakika
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Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

21.07.2022 16:11

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, toplantıda, terör örgütleri PKK/KCK, PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

15 temmuz darbe girişiminin faili terör örgütü FETÖ ile mücadelede gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

" Türkiye'nin istikrarını ve güvenliğini hedef alan bütün odaklar ve terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olan bu ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiştir. Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış, Türkiye'nin yetmiş yıldır mensubu olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak, aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz, FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir."

"Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir." vurgusu yapılan MGK bildirisinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yunanistan yönetimine ayrıca; düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan, insan hakları ve insancıl hukuka aykırı faaliyetlerine bir kez daha son verme çağrısında bulunulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek beyan edilmiştir.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açmadan bir an önce sona erdirilerek kapsamlı ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrımız tekrarlanmış, bu kapsamda Türkiye'nin kalıcı barışın tesisi ile küresel çapta bir gıda krizine dönüşmekte olan meselenin çözümü istikametindeki gayretlerinin devam edeceği belirtilmiştir."

Bildiride, koronavirüs salgını ve ardından dünya genelinde yaşanan çatışmalarla derinleşen küresel ekonomik krizin, genişleyen siyasi ve sosyal etkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirildiği, Türkiye'nin gelecekte ortaya çıkması muhtemel tehditlere karşı her alanda güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirlerin gözden geçirildiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Mgk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması - Son Dakika

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