Milli Savunma Bakanı Güler, Muş\'ta iftar programına katıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye olarak çatışmaların sonlanması için diplomasi ve çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdürürken aynı zamanda ülkemizin, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle alıyoruz." dedi.

Muş'taki temasları kapsamında öğretmenevinde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Güler, şehit aileleri, gaziler ve AK Parti İl Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, Muş'un, Malazgirt'te ortaya çıkan kahramanlık ruhunun ve Anadolu'nun kapılarını millete açan tarihi zaferin sıcaklığının halen hissedildiği kadim şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Muş'un evlatlarının, Malazgirt'ten Yemen'e, İstiklal Harbi'nden terörle mücadeleye kadar vatan söz konusu olduğunda daima en öne atılarak "Ben de varım." dediğini vurgulayan Güler, bu köklü emanetin taşıyıcıları olan Muşluların devletine ve milletine bağlılıklarıyla, dayanışma ruhu ve samimiyetleriyle gönüllerinde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Şehit ve gazi aileleri ile kahraman gazilerin de bu mirasın en önemli temsilcileri olduğunu kaydeden Güler, "Bu nedenle bugün sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizler için son derece kıymetli ve anlamlıdır. Kahraman ordumuz, sınırlarımızın korunmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızın güvenliğinin sağlanmasından uluslararası görevlerin icrasına kadar çok geniş bir alanda, büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Özellikle terörle mücadelede son yıllarda elde edilen tarihi başarılar ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin temin edilmesi bakımından son derece önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın güvenliği için gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle alıyoruz"

Terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin büyük ölçüde sınırlandırıldığını, hudutların emniyetinin güçlü bir şekilde tesis edildiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Şüphesiz bu başarıların arkasında başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlığı olmak üzere yiğit Mehmetçiğimizin cesareti ve milletimizin yani sizlerin duası vardır. Aziz şehitlerimiz en kıymetli varlıkları olan canlarını, vatan ve bayrak uğruna feda ederek bizlere bağımsız bir ülke, onurlu bir gelecek bırakmışlardır. Onların geride bıraktığı emanet hepimiz için hem aziz bir hatıra hem de büyük bir sorumluluktur. Şehitlerimize yoldaş kahraman gazilerimiz ise bu milletin gurur nişanesi olarak fedakarlığın ve yurt sevgisinin yaşayan timsalleridirler. Onların emeklerine sahip çıkmak ve fedakarlıklarını daima minnetle yad etmek de bizim için en önemli görevdir. Elbette bu büyük fedakarlığın en ağır yükünü, şehitlerimizin ve gazilerimizin siz kıymetli aileleri taşımaktadır. Sizlerin sabrı, metaneti ve vakur duruşu, milletimizin ortak hafızasında çok özel bir yere sahiptir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, siz şehit ve gazi ailelerimiz başımızın tacısınız."

"Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırma kararlılığımız devam etmektedir"

Yakın coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada kritik gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemi yaşadıklarını anımsatan Güler, "Buna bağlı olarak da savunma ve güvenlik konuları, her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Nitekim 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kapsamlı saldırılar buna mukabil İran'ın bölge ülkelerini hedef alan misillemeleri güney coğrafyamızı büyük bir tehlike sarmalına sürüklemiştir. Türkiye olarak çatışmaların sonlanması için diplomasi ve çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdürürken aynı zamanda ülkemizin, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nitelikli ve disiplinli personeli, modern silah ve teçhizatı, etkin, saygın ve caydırıcı özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu coğrafyanın en güçlü ordularının başında geldiğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Yakın bölgemizde yaşanan bu çatışma ortamında güvenlik açısından gerekli tüm önlemleri alırken iç cephemizi tahkim etmek amacıyla da Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırma kararlılığımız devam etmektedir. Başta şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları olmak üzere kahraman ordumuzun ve kahraman güvenlik güçlerimizin gayretleriyle terörle mücadelede elde edilen tarihi başarılar ülkemizin geleceği açısından yeni bir dönemin kapısını da aralamıştır. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi, güvenlik ve huzurun kalıcı hale gelmesi kadar, Malazgirt'ten beri, bu aziz topraklarda devam eden kardeşliğimizin ebedi kılınması, çocuklarımızın terörün gölgesinden uzak bir ülkede büyümesi, ülkemizin daha fazla gelişmesi, kalkınması ve tüm vatandaşlarımızın refah payının artması anlamına da gelmektedir. Bu konuda devletimizin duruşu açıktır ve herhangi bir tereddüt söz konusu değildir."

Bakan Güler, sahadaki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini, çalışmalarını planlı şekilde sürdürerek gerekli tedbirleri her zamanki kararlılıklarıyla aldıklarını söyledi.

"Hedefimiz açık ve nettir, artık tek bir evladımızı kaybetmediğimiz, huzurun kalıcı, kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye." diyen Güler, sözlerini şöyle tamamladı:"

"Son yıllarda terör örgütlerinin eylem kapasitesinin sonlandırılmasıyla tehdit ortamı yerini huzura bırakmıştır. Bu sayede bölge illerimiz de hak ettiği yatırımları daha fazla ve güvenli bir şekilde almaya başlamıştır. Çok iyi biliyoruz ki güçlü bir Türkiye her açıdan gelişmiş şehirlerle mümkündür. Bu yüzden şehirlerimizde kalkınmanın hızlanmasını, istihdamın artmasını ve gençlerimizin geleceğe daha umutla bakabilmelerini öncelikli olarak görüyoruz. Muş'umuz da sahip olduğu tarihi mirası, bereketli toprakları ve çalışkan insanıyla bu kalkınma yürüyüşünün önemli merkezlerinden biridir. Devletimizin yürüttüğü çalışmalarla önümüzdeki dönemde Muş'un kalkınmasına yönelik yeni projeler, yatırımlar ve hizmetler artarak devam edecektir. Sizlerin de desteğiyle bir ve beraber olarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve ülkemizin gücüne güç katacağız."

Konuşmanın ardından Güler, Muş Valisi Avni Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.