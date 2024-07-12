Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: 15 Temmuz'da vatandaşlarımız hainlere diz çöktürdü - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: 15 Temmuz'da vatandaşlarımız hainlere diz çöktürdü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz'da hainlere karşı gösterdiği cesaret ve inancın ezber bozucu bir başarı olduğunu belirtti. Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede de gözünü kırpmadan şehadete koştuğunu vurguladı. Ayrıca, Bakan Güler, hain FETÖ örgütüyle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

12.07.2024 15:23
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore'de ve Kıbrıs'ta, bugün de yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede gözünü kırpmadan nasıl şehadete koştuysa, 15 Temmuz'da da vatandaşlarımızla omuz omuza içine sızan hainlere diz çöktürmüş, demokrasiye olan inancını bir kez daha gözler önüne sererek ezber bozucu bir başarıya imza atmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları, Genelkurmay 2'nci Başkanı, şehit ve gazi yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan gösteri ile devam etti. Milli Savunma Bakanı Güler de törene bir video mesaj gönderdi.

"Gazi olan kahramanlarımıza ve büyük bir destan yazan aziz vatandaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum"

Bakan Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, "Vatanı, bayrağı, mukaddesatı için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor; bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza ve büyük bir destan yazan aziz vatandaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en karanlık gecelerinden birini yaşadığımız 15 Temmuz'u hatırlamak, geçmişten ibret almak için son derece önemli ve gereklidir. Milli iradeye karşı bir grup alçağın hıyanetiyle meydana gelen bu kalleş teşebbüs, milletimizin engin feraseti ve vatanına, devletine bağlı şerefli Türk askerinin korku nedir bilmeyen duruşuyla bir destana dönüşmüştür. O gece Türk milleti, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine her yaştan insanıyla bu alçaklara karşı durmuş; devletinin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır" dedi.

"15 Temmuz'da vatandaşlarımız omuz omuza içine sızan hainlere diz çöktürmüş, ezber bozucu bir başarıya imza atmıştır"

15 Temmuz tarihinde yaşananların ordu-millet dayanışmasının en güzide örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Hain FETÖ'cülerin 40 yılı aşkın süredir planladığı sinsi kalkışma çok kısa bir sürede bastırılmış, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne verdiği önem bir kez daha tüm dünyaya ilan edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere karşı gösterilen bu milli ve güçlü duruş, asil milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu cesaretin ve Türk ordusunun yüksek karakterinin en açık göstergesidir. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore'de ve Kıbrıs'ta, bugün de yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede gözünü kırpmadan nasıl şehadete koştuysa, 15 Temmuz'da da vatandaşlarımızla omuz omuza içine sızan hainlere diz çöktürmüş, demokrasiye olan inancını bir kez daha gözler önüne sererek ezber bozucu bir başarıya imza atmıştır" şeklinde konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, eskisinden daha etkin, caydırıcı, saygın bir şekilde görevlerini sürdürmekte"

Bakan Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hainlerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, eskisinden daha etkin, caydırıcı, saygın bir şekilde görevlerini sürdürmekte, bu kapsamda son bir asrın en yoğun faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir. Elbette bu büyük başarıdaki en büyük pay vatanını korumak için sarsılmaz bir iradeyle hainlerin karşısında duran Ömer Halisdemirler gibi nice şehidimize ve gazimize aittir. Şehitlerimizin ruhları şad ve mekanları cennet; gazilerimizin ömrü uzun ve sağlıklı olsun."

"Yüce devletimiz, şehit ve gazilerimizin kanlarını yerde bırakmamış, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sormuş, sormaya da devam etmektedir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şevk ve gayretle çalışmaya devam ettiğini ifade eden Bakan Güler, "Yüce devletimiz, hukuk kuralları çerçevesinde şehit ve gazilerimizin kanlarını yerde bırakmamış, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sormuş, sormaya da devam etmektedir. Bakanlığımızın hain FETÖ örgütüyle mücadelesi de iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sonuç olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi ve kutlu dönemde, 'Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz' doğrultusunda Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: 15 Temmuz'da vatandaşlarımız hainlere diz çöktürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: 15 Temmuz'da vatandaşlarımız hainlere diz çöktürdü - Son Dakika
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