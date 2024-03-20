Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Irak Yönetimi PKK'yı Yasakladı - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Irak Yönetimi PKK'yı Yasakladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Irak Yönetimi PKK\'yı Yasakladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, Irak yönetiminin PKK'yı yasakladığını ve terör örgütü olarak kabul ettiğini belirtti. Bakan Güler, Türkiye'nin güçlü olma mecburiyeti olduğunu vurguladı. Irak yönetimi ile ortak çalışmalar yapılacağını ve ortak harekat merkezi kurulacağını ifade etti.

20.03.2024 20:12
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak Bağdat'a gittiğimizde Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey" dedi.

Kahramanmaraş'taki şehit aileleri ile düzenlenecek iftar programına katılmak için şehre gelen Bakan Güler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Güler, "Türkiye her bakımdan güçlü olma mecburiyetimiz var" dedi.

Irak hükümeti tarafından PKK'nın yasaklı örgüt kabul edildiğini ifade eden Bakan Güler, "Biz PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıldır Irak yönetimi bu örgütlere ne bir terör örgütü diyebildiler, ne de bunu yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara'da görüşmede bu konunun üzerinde duruldu. Irak Bağdat'a gittiğimizde de Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey. Irak yönetimi ile de ortak çalışmalarımız olacak ve ortak harekat merkezimiz olacak" diye konuştu - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Irak Yönetimi PKK'yı Yasakladı - Son Dakika

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