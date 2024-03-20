Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak Bağdat'a gittiğimizde Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey" dedi.
Kahramanmaraş'taki şehit aileleri ile düzenlenecek iftar programına katılmak için şehre gelen Bakan Güler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Güler, "Türkiye her bakımdan güçlü olma mecburiyetimiz var" dedi.
Irak hükümeti tarafından PKK'nın yasaklı örgüt kabul edildiğini ifade eden Bakan Güler, "Biz PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıldır Irak yönetimi bu örgütlere ne bir terör örgütü diyebildiler, ne de bunu yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara'da görüşmede bu konunun üzerinde duruldu. Irak Bağdat'a gittiğimizde de Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey. Irak yönetimi ile de ortak çalışmalarımız olacak ve ortak harekat merkezimiz olacak" diye konuştu - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Irak Yönetimi PKK'yı Yasakladı - Son Dakika
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz programında, terör örgütünü niteleyen bez parçalarıyla alana girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde vatandaşlara seslendi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önemli olduğunu belirtti. Fidan, İspanya ile yakın iş birliği içinde olduklarını ve ticaret hacminin arttığını ifade etti. Ayrıca güvenlik iş birliği, NATO iş birliği ve Filistin-İsrail çatışmaları gibi konular da görüşüldü.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştığını belirtti. Bakan Yumaklı, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin düzenlediği iftar programına katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu'na ziyarette bulundu. Kurum, seçimde deprem korkusu ve ulaşım çilesinin giderilmesinin oylanacağını belirtti.
Ümit Özdağ, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'i eleştirerek, Atatürk çizgisinde olmadığını ve Öcalan'ın düşüncelerine yakın olduğunu belirtti. Özdağ, Özer'in Türk milleti tanımının çıkarılmasını ve iki dilli eğitimi desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Özer'in yerel yönetimlerin kendi parlamentolarıyla yönetilmesini savunduğunu söyledi ve Zafer Partisi'ni desteklemeye çağırdı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Destici, programda BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ün başarılı dönemini vurgulayarak destek istedi. Ayrıca, U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporculara altın hediye etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Çınar Kaymakamlığı tarafından Kutbettin Arzu adına açılan Bilgi Evi ve Akademi Lise'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Ali İhsan Su, açılışta yaptığı konuşmada, bölgede gerçekleştirdikleri hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna ile Rusya arasında müzakere masasına dönülmesi için üzerine düşen rolü üstlenmeye hazır olduğuna dair sözlerine yanıt vererek, "Erdoğan'a, Ukrayna'da barış inisiyatifi nedeniyle minnettarız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Uraloğlu, Bursa'da gerçekleştirdikleri ulaştırma yatırımlarının devam edeceğini belirtti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bakan Uraloğlu'na Elbeyli yolunun sıcak asfalt yapılması ve Çakırca ve Boyalıca çevre yollarının yapılması taleplerini iletti. Bakan Uraloğlu, Bursa'nın yanında olduklarını ifade etti.
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