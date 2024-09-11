Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan'da Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan'da Savunma Bakanı ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov ile görüştü. Görüşme, heyetler arası görüşme şeklinde gerçekleşti.

11.09.2024 12:30
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan programı kapsamında Vatan Koruyucuları Anıtı'nı ziyaretinin ardından Kazakistan Savunma Bakanlığına geçti. Mevkidaşı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, Şeref Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirerek heyetler arası görüşmeye başkanlık etti" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan\'da Savunma Bakanı ile Görüştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan'da Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan'da Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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