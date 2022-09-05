Kepenek ve şalvar giydi çobanlık yaptı bazlama pişirdi - Son Dakika
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Kepenek ve şalvar giydi çobanlık yaptı bazlama pişirdi

05.09.2022 09:59

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz seçim bölgesi Mersin'de 3 bin rakımlık yaylalara çıktı, Yörükleri ziyaret edip, kepenek ve şalvar giydi çobanlık yapıp bazlama pişirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz seçim bölgesi Mersin'de 3 bin rakımlık yaylalara çıktı, Yörükleri ziyaret edip, kepenek ve şalvar giydi çobanlık yapıp bazlama pişirdi. Kılavuz, Yörüklere pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.

Milletvekili Kılavuz Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı 3 bin rakımlık Sayımdibi, Camızpınarı, Çinigöl, Kekrecik, Yızıgöl, Göğrü, Kartaltepe yayları ile Bolkar Dağlarında Yörük çadırlarını ziyaret edip, Yörüklerin sorunlarını dinledi.

Kara çadırda bazlama pişiren Kılavuz, kepenek ve şalvar giydi kasket takıp çobanlık yaptı, hayvanları otlattı. Kangal köpeği ve yavrularını seven Milletvekili Kılavuz Yörüklerle birlikte çadırda sofrada sıkma ve börek yedi.

3 bin rakımda gününü Yörüklere ayırdığını belirten Milletvekili Kılavuz, "Bugün erken saatte Yörüklerimizi ziyarete başladık. Şimdiye kadar 20 ile 30 Yörük çadırlarımızı ziyaret ettik. Ailelerle buluşuyoruz. Zaman zaman fırsat buldukça Mersinimizin diğer İlçelerinde ki Yörük çadırlarını da ziyaret ediyoruz. Yörükler bizim için, ülkemiz için, Türk Kültürü ve milleti için çok önemlidir. Yörüklerimiz vatansever, millet sever ve bayrağını seven devletine destek veren, vatan için büyük mücadele etmiş insanlardır. Ekmeğini taştan çıkaran her türlü çileyi cefayı çekmiş insanlardır. Yörükler çadırın altında yaşamını yürütüyor dağları bekliyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Çocuklarını yetiştirip geleceğe hazırlıyorlar. Çocuklarda size destek veriyor. Zahmetli bir yaşantıları var. Çok sıkıntılarınız olduğunu biliyoruz. Bizler gibi Yörüklerimizin de özellikle dünyamızın başında ki bazı sorunlar herkese yansıyor. Geçenlerde Tarım Bakanımızı ziyaret ettik. Bakanımıza "Yörüklerimiz bu topraklar için önemlidir. Devletimiz için milletimiz için önemlidir. Özellikle bu topraklarını bekçileridir. Bunlara pozitif ayrımcılık yapalım. Yörüklere yem desteği sağlayalım sigorta Bağkur konularında yardımcı olalım. Yörük hayatını sürdürelim. Bu dağlarda bu taşlarda devlet adına önemli işler yapıyorlar. Çocukların eğitimi ile alakalı desteğin verilmesi bu insanlarımızın moralini yükseltecek. Destek yapılsın dedik. Çok acilen önemli ihtiyaçları yem konusu dedik. Özellikle üreticilerimizin Yörüklere hızlı bir şekilde desteğin arttırılması gerekir dedik" Mecliste de dile getirdik. Yörük çadırlarına yabancı değiliz. Dağı, tepeyi biliriz, ovayı, tarımı çiftçiliği biliriz. Biz sizin evladınınız. Sizleri mecliste temsil ediyoruz. Ortak paydamızda önceliğimiz devletimizdir. Güçlü bir şekilde devletimizin devamlılığını sağlamalıyız. Devleti olmayanların durumunu görüyoruz. Dünyanın bir çok coğrafyasında sorunlarını görüyoruz. Bunun için devletimize destek vermeliyiz. Devletimize sahip çıkmalıyız. Devlet millet bizim için çok önemlidir" dedi.

Yörükler ise ziyaretinden dolayı Milletvekili Kılavuz'a teşekkür ettiler. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Olcay Kılavuz, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kepenek ve şalvar giydi çobanlık yaptı bazlama pişirdi - Son Dakika

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