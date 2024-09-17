MİT, Bakü Güvenlik Konferansı'nda - Son Dakika
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Politika

MİT, Bakü Güvenlik Konferansı'nda

MİT, Bakü Güvenlik Konferansı\'nda

MİT Başkanı Kalın, Azerbaycan'daki konferansta küresel güvenlik ve terörle mücadele vurgusu yaptı.

17.09.2024 12:03
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 14-15 Eylül'de Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Güvenlik Konferansı'na katıldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 14-15 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Güvenlik Konferansı'na katıldı. Yaklaşık 50 ülkenin istihbarat ve güvenlik bürokrasisi başkanının katıldığı konferansın bu yılki teması "Küresel Ulaşım Yollarının Güvenliğine Yönelik Modern Zorluklar" olarak belirlendi.

Bölgesel ve küresel zorlukların ele alındığı konferansta, MİT Başkanı Kalın birçok ülkeden mevkidaşı ile bir araya gelerek, ikili temaslarda bulundu ve güncel gelişmeleri de ele aldı. Kalın, Bakü Güvenlik Zirvesi oturumunda yaptığı konuşmada ise küresel ortamdaki güven krizlerine, artan terör tehdidine ve bunların yol açtığı insani sonuçlara değindi.

Kalın ayrıca 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'da hayatın normelleşmesi yönünde attığı başarılı adımlara dikkat çekerek Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barış anlaşması yapılmasının Kafkaslar'da istikrar ve kalkınma adına elzem olduğuna vurgu yaptı.

Kalın'dan Zengezor Koridoru vurgusu

Kalın, tesis edilecek kalıcı barışın aynı zamanda Zengezor Koridoru'nun açılması da dahil Azerbaycan-Ermenistan-Nahçivan-Türkiye-Avrupa hattı bağlantılarını sağlayacağının altını çizdi. Kalın konuşmasında, hızla değişen ve giderek kırılgan hale gelen uluslararası sistemin Ukrayna ve Gazze savaşları bağlamında iki önemli küresel krizle karşı karşıya olduğuna da değindi.

Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savaşı'nın uluslararası hukuk zemininde yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesiyle çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan MİT Başkanı Kalın, 40 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze'deki savaşın durması için ateşkesin bir an önce sağlanmasının elzem olduğunu, kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun İsrail işgalini bitirerek iki devletli çözüm olacağını dile getirdi.

Öte yandan, bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasının önemini vurgulayan MİT Başkanı Kalın, güvenlik ve özgürlüğün Filistin halkının da en temel hakkı olduğunu, bu anlamda Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Gazze savaşının sona ermesi için açık ve kapalı çok yönlü istihbarat diplomasisi çalışmalarını devam ettireceğini de kaydetti.

"Herkes güvende olmadan kimse güvende olmayacak"

Terörün küresel bir tehdit olduğunu, bu kapsamda DEAŞ, El Kaide, DEAŞ Horasan (ISKP), El Şebab, JNİM, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadelenin müşterek yürütülmesi gerektiğini ifade eden Kalın, konuşmasında terör örgütlerinin ayrıştırılamayacağına, herkes güvende olmadan kimsenin güvende olamayacağına vurgu yaptı.

Günümüz jeopolitiğinde giderek karmaşıklaşan tehditlerle mücadelede esir takaslarından ateşkes müzakerelerine kadar geniş bir yelpazede istihbarat diplomasinin de önemine değinen MİT Başkanı Kalın, Bakü Güvenlik Forumu'nun sekreteryasının oluşturulması suretiyle kurumsallaştırılması gerektiğini de dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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