MİT\'ten Gara\'da nokta operasyon: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz

Politika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen, terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alan ve İnterpol'ün de kırmızı bültenle aradığı Yunus Demir, MİT'in Kuzey Irak Gara'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

KANLI EYLEMLERİ PLANLAYIP YÖNETTİ

Terörist Yunus Demir, Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumluydu. Örgütün, Medya Savunma Alanları olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumluları arasında yer alan Şivan Gever, aynı zamanda PKK/HPG Askeri Konsey üyesiydi.

PENÇE KİLİT BÖLGESİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

MİT, Pençe-Kilit bölgesindeki TSK birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğiten Yunus Demir'i hedef listesine aldı. Yunus Demir'in etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlar sahaya sürüldü. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu Şivan Gever Kod Yunus Demir'in yerini belirledi.

Terörist Yunus Demir'in, Pençe-Kilit harekât bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Şivan Gever Kod Yunus Demir ve beraberindeki teröristler MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ŞİVAN GEVER KOD ADLI YUNUS DEMİR KİMDİR?

Şivan Gever Kod Yunus Demir, 1995 yılında PKK kadrolarına katıldı. Uzun yıllar yurtiçi ve Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulundu. yurtiçinde faaliyet gösterdiği dönemlerde sorumlu olduğu gruplarla karakol baskınlarını organize etti.

2014 yılında Irak/Kandil alanında Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) Yürütmesinde yer aldı. 2015'in ilk yarısında Haki Karaer Akademisi genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2015-2017 arasında Suriye'de YPG Sorumlusu olarak bulundu. 2019'a kadar Sincar HPG Saha Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.