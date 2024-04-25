Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor

Politika

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında "Güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek 'Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir." açıklaması yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında terörle mücadeleye ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Sayın Bakanımızın da refakat ettiği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir. Bu adımlara yönelik diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında işbirliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir.

Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek "Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin" esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir.

Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler."

ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ankara'yı ziyaretinde Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi; önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz."

1 OCAK'TAN BERİ 802 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlık kaynakları Irak ve Suriye'nin kuzeyi de dahil olmak üzere etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili de bilgi verdi. Son bir haftada 54, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin de 21 Nisan'da Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğu bilgisi verildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kaynaklar hudut güvenliğiyle ilgili de "Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 284 şahıs yakalanmış, 2.291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.769'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 48.596'ya yükselmiştir." açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN'DAKİ TOPLANTI

Bakanlık kaynakları, Atina'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın detaylarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Toplantı 22 Nisan 2024 tarihinde Atina'da samimi bir ortamda icra edilmiştir. Toplantıda; daha önce mutabık kalınan ve 2024 yılı boyunca icra edilecek karşılıklı faaliyetler gözden geçirilmiş, 2025 Yılı Uygulama Planı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, 2025 yılında 9'u Yunanistan'da ve 9'u Türkiye'de olmak üzere icra edilecek taslak faaliyetler görüşülmüştür.

Bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır. Diğer taraftan, daha önce mutabık kalınan 2024 yılı Uygulama Planı kapsamında; Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyetimiz, Haziran ayında Yunan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret edecektir."

ARNAVUTLUK'TAKİ TATBİKAT

Bakanlık kaynakları, Arnavutluk'ta icra edilecek NEPTUNE STRIKE Tatbikatı'na katılacak Anadolu Görev Grubu'na ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta icra edilecek NEPTUNE STRIKE Tatbikatı'nın 26-30 Nisan arasındaki bölümüne, TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacaktır. Anadolu Görev Grubu'nda, TCG Anadolu, TCG Salihreis, TCG Büyükada, 2 AH-1W taarruz helikopteri, 2 SH-70 genel maksat helikopteri, 1 bölük çıkarma timi, 4 mekanize çıkarma aracı, 8 zırhlı amfibi hücum aracı, çeşitli zırhlı araçlardan oluşan amfibi unsurlar ve 150 personel ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 3 adet AS-532 Cougar genel maksat helikopteri yer alacak."