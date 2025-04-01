MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den "yanlış fotoğraf" tepkisi - Son Dakika
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Politika

MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den "yanlış fotoğraf" tepkisi

MSB\'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP\'den "yanlış fotoğraf" tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına hazırladığı "Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk Deniz Kuvvetleri" albümü ortalığı karıştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit Necit Gürkaya'nın fotoğrafının yanlış olduğuna dikkat çekerek "Bu en başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sonra hepimizin ayıbıdır" dedi.

01.04.2025 07:23
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına hazırlanan albümde TCG Kocatepe şehitlerinden şehit Necati Gürkaya'nın fotoğrafının yanlış olduğunu belirtti.

"ŞEHİT FOTOĞRAFI YANLIŞ"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına "Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk Deniz Kuvvetleri" albümü hazırlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, albümde yer alan şehit fotoğrafının yanlış olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

"BU DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ AYIBIDIR"

X hesabı üzerinden açıklama yapan Bağcıoğlu şunları kaydetti; "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Orduevlerinin girişinde sergilenen albümdeki fotoğrafı düzeltin, şehit ve ailesine saygısızlık yapmayın. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı! Kıbrıs Barış Harekatının 50'inci Yılı anısına hazırlanan albümü kontrol edin. TCG Kocatepe şehitlerine ilişkin bilgilerde, 168'inci sayfada şehidimiz Necati Gürkaya'nın fotoğrafı yanlıştır. Sayıları 54 olan çok kıymetli TCG Kocatepe şehitlerimizin fotoğrafını bile doğru bir şekilde gösterememek en başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sonra hepimizin ayıbıdır."

MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den 'yanlış fotoğraf' tepkisi
MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den 'yanlış fotoğraf' tepkisi
MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den 'yanlış fotoğraf' tepkisi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı, Türk Deniz Kuvvetleri, Yankı Bağcıoğlu, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den 'yanlış fotoğraf' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ayşe onat:
    ayy siz ayıbın ne olduğunu biliyormusunuz.bir de akıl hocası olmuşlar.bak hele bak şuanda yaptıklarımız ayıp değil mi.kendi adamlarınızı şikayet edip hapse attırdınız ve bütün olayı yönetime atıp iftira politikası yapmak ayıp değil mi.yanlış bir resim mi ayıp olmuş. karakter yoksunları..... 2 2 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    CHP Türkiye cumhuriyeti devletin varlığını birliğini ve varoluşunu tehdit eder hale geldi. CHP nin saldırmadığı karalamadığı algı operasyonuna malzeme yapmadığı Kurum kalmadı. CHP nin kapatılması ve özellikle yönetimini siyasetten ömür boyu men edilmesi mecburiyettir. Aksi halde Türkiye cumhuriyeti devletini bunlar yokedecek. 0 2 Yanıtla
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