MSB\'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP\'den "yanlış fotoğraf" tepkisi

ayşe onat:

ayy siz ayıbın ne olduğunu biliyormusunuz.bir de akıl hocası olmuşlar.bak hele bak şuanda yaptıklarımız ayıp değil mi.kendi adamlarınızı şikayet edip hapse attırdınız ve bütün olayı yönetime atıp iftira politikası yapmak ayıp değil mi.yanlış bir resim mi ayıp olmuş. karakter yoksunları.....