Milli Savunma Bakanlığı: Son Haftada 40, Yıl Başından İtibaren Bin 868 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanlığı: Son Haftada 40, Yıl Başından İtibaren Bin 868 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Son Haftada 40, Yıl Başından İtibaren Bin 868 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada 40, yılın başından itibaren ise toplamda bin 868 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, 'Famagusta' adlı dizinin tarihsel gerçekleri çarpıttığı gerekçesiyle eleştirildi. Bakanlık, Kıbrıslı Türkleri desteklemeye ve gerçekleri anlatan belgeler hazırlamaya devam edeceğini duyurdu.

05.09.2024 13:26
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MSB: "Son bir haftada 40, bu yılın başından itibaren bin 868 teröristi etkisiz hale getirmiştir"

MSB'den Netflix'te yayınlanacak "Famagusta" dizisine tepki

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 40, bu yılın başından itibaren bin 868 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başta PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 40, bu yılın başından itibaren bin 868 teröristi etkisiz hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk şöyle devam etti:

"Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 2 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir."

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Türk Hudut Karakoluna teslim olduğunu bildiren Tuğamiral Aktürk, 4 Eylül'de Pençe operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'a Allah'tan rahmet diledi.

"4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmıştır"

Sınır birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiğine dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 598 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 370 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 73 bin 787'ye ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan "Famagusta" dizisine tepki

Bir dijital yayın platformunda 20 Eylül'de yayınlanacak olan "Famagusta" isimli diziye tepki gösteren Tuğamiral Aktürk, "Tarihi gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı "Famagusta" adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; Ada'da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir" diye konuştu.

"Milli Davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öte yandan, Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte uydurma senaryoların değil, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı '50'nci Yıl Belgeseli' İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacaktır. Milli Davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Milli Mücadele döneminde Yunan ordusunun halkımıza yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı 'Ertesi Gün' adlı belgesel 9 Eylül'de TRT Belgesel'de yayınlanacaktır."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Bakanımız, bugün Kuveyt'in Ankara Büyükelçisini kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında 1'inci Ordu Komutanı'nın, 11-12 Eylül'de Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı'nı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandığını duyurdu.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olay

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise 30 Ağustos tarihinde Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan olaylara ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle, Zafer Bayramı'mızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30-31 Ağustos tarihlerinde, Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerini de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle icra ettik. Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun gözbebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık.

Bununla birlikte Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır.

Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanlığı: Son Haftada 40, Yıl Başından İtibaren Bin 868 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Son Haftada 40, Yıl Başından İtibaren Bin 868 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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