Muharrem İnce, Akbelen'deki Ağaç Kesim Protestosuna Destek Verirken Protesto Edildi - Son Dakika
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Muharrem İnce, Akbelen'deki Ağaç Kesim Protestosuna Destek Verirken Protesto Edildi

30.07.2023 18:57

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ağaç kesimini protesto eden vatandaşlara destek için geldiği Akbelen'de protesto ile karşılaştı.

Muğla İkizköy'de Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı'nın kömür sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı'nda başlayan ağaç kesimine karşı protestolar sürüyor.

MUHARRREM İNCE'YE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği Akbelen'e bugün de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geldi. Ancak İnce, destek olmaya geldiği vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Akbelen'e giden Muharrem İnce'ye soğuk duş! Karşılaştığı tepki sonrası mikrofonu bırakıp alanı terk etti

JANDARMA KORUMALARIYLA GELDİ

Akbelen Ormanı kamp alanına forum yapılırken jandarma korumaları ile gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve partili yöneticiler alkışlar, yuhalamalarla protesto edildi.

Akbelen'e giden Muharrem İnce'ye soğuk duş! Karşılaştığı tepki sonrası mikrofonu bırakıp alanı terk etti

"BURADA KALACAKSANIZ GELİN"

Forumda söz alan Muharrem İnce'ye "Burada kalacaksanız gelin, görünüp gidecekseniz gelmeyin" diye tepki gösterildi. bazı vatandaşlar ise "Oynamaya mı geldin Muharrem?" diye seslendi.

MİKROFONU BIRAKIP ALANDAN AYRILDI

Muharrem İnce, kendisine tepki gösterenlere, "Sonuç almak istiyorsanız ciddi bir şekilde, şov yapmadan eylem yapmanız gerekiyor. Sorunu çözmek istiyor musunuz? Bana öyle gelmiyor" dedi. Daha sonra mikrofonu bırakarak alandan ayrıldı.

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SON DAKİKA: Muharrem İnce, Akbelen'deki Ağaç Kesim Protestosuna Destek Verirken Protesto Edildi - Son Dakika
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