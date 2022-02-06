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Muharrem İnce'den genişlemesi planlanan Millet İttifakı yorumu: 6 ayda dağılırlar - Son Dakika

Muharrem İnce'den genişlemesi planlanan Millet İttifakı yorumu: 6 ayda dağılırlar

06.02.2022 20:38

Yalova'da partisinin rozet takma töreninde açıklamalar yapan Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın genişleyeceği konusu hakkında "8-10 kişi bir araya gelecek. İndirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız? 6 ayda dağılırsınız siz. 6 ayda dağılırlar" sözlerini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da partisine yeni katılan 200 üye için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda konuşan İnce, iktidar ve muhalefete eleştirilerde bulundu.

"KENDİ GÜÇLERİNE DE GÜVENEMİYORLAR"

Muhalefetin vatandaşa umut olamadığına değinen İnce, "Böyle bir ortamda 20 yıllık iktidarın karşısına gelen konu ne biliyor musunuz, 7'si, 8'i bir araya gelecek Erdoğan'ı yenecekler. Nasıl yenecekler, 100 yıllık parti, 2 yıllık partinin ekonomi programının arkasına takılmış. Sen zaten 13 sene ekonomiyi yönettin. Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. Suriyelileri konuşuyorlar. Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi Türkiye'ye. Bunlar şimdi bir araya gelip, 7'si, 8'i kendi güçlerine de güvenemiyorlar" ifadesini kullandı.

İnce'den muhalefete eleştiri: '6 ayda dağılırsınız'

"6 AYDA DAĞILIRLAR"

Muhalefetin sağlam planlarla hareket etmediğine dikkati çeken İnce, kendi gücüne güvenmeyen muhalefeti sert dille eleştirerek, "Kendi gücüne güveneceksin önce. 8-10 kişi bir araya gelecek, indirdiniz diyelim, nasıl anlaşacaksınız. 6 ayda dağılırsınız siz. 6 ayda dağılırlar" dedi.

İnce'den muhalefete eleştiri: '6 ayda dağılırsınız'

CHP İL BAŞKANLIĞINDAN FOTOĞRAFININ İNDİRİLMESİ

İnce, kendisiyle birlikte Memleket Partisi'ne geçtiği için CHP eski il başkanlarının fotoğraflarının parti il binasında indirilmesine de değindi. Yaşanan durumu eleştiren İnce, şöyle konuştu:

"Ertan Bey, Özcan Bey eski görev yaptığımız yerlerde senin benim fotoğraflarımı indirsinler ya. Bunlar problem değil. O zaman İsmet Paşa ile Ecevit'in de fotoğraflarını indirmeleri lazım. Çünkü onlar da istifa etmişti. Yani onlar da üye olarak ölmediler. Üye değillerdi. Onu da iyi bilmek lazım. Sen de çok istiyorsan fotoğraf, o fotoğrafı indiren arkadaşın sen belediye başkan adayı iken başka partilerle çekilmiş fotoğrafları var. Sen CHP'nin adayı iken sen ben sokaklarda gezerken fotoğraf indiren arkadaş başka partilerin adaylarının fotoğraflarını taşıyordu. Sen de o arkadaşa gönderi ver de onu assın oraya. Daha güzel olur."

Muharrem İnce'den genişlemesi planlanan Millet İttifakı yorumu: 6 ayda dağılırlar
Muharrem İnce'den genişlemesi planlanan Millet İttifakı yorumu: 6 ayda dağılırlar
YORUMLAR (3)
  • Caner kayalı: Buradan yeni kurulmuş partilere sesleniyorum.Önümüzdeki seçimlerde millet ittifakına katılmayıp tek başına hangi partiler seçime girer ise 2023 ten sonraya milletin teveccüh edebileceği parti olur.Her kim bunlara katılır ise 2023 seçimlerinden sonra tabelayı indireceğini bilsin.O bakımdan tabelaları pahalı ve fazla caf caflı yaptırmayın derim.2023 sonrası seçime yüzünün akı ile katılabilecek parti sayısı çok az olacak.Bunlardan birisi de memleket partisidir.Sonra bu parti komple CHP olacak. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den genişlemesi planlanan Millet İttifakı yorumu: 6 ayda dağılırlar - Son Dakika


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