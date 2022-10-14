Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur - Son Dakika
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Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur

14.10.2022 17:37

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında bomba bir yorum geldi. Ergenekon davasından yargılanan Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesini eleştiren İnce, "Seni Silivri zindanlarında savunan Muharrem İnce'nin yanında olmadın, seni milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmadın, 'Ben o davanın savcısıyım' diyen Tayyip Erdoğan'ın yanında oldun. Bu siyasetle açıklanamaz, bu olsa olsa doktorların işi olur" ifadelerini kullandı.

2021 yılında CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan ancak oradan da ayrılıp yoluna bağımsız olarak devam eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasının yankıları sürüyor. CHP lideri Çelebi'nin hakkında "Bu kadar savrulma olmaz ki" yorumunda bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Çelebi'nin rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım" ifadelerini kullandı.

EN DİKKAT ÇEKEN YORUM İNCE'DEN GELDİ

Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasının ardından en dikkat çeken yorumu ise bir dönem beraber yol yürüdüğü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptı. İnce, Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili "Bu siyasetle açıklanamaz, bu olsa olsa doktorların işi olur" dedi.

İnce konu hakkında şunları söyledi:

"CHP'den istifa etti, bizim partimiz Memleket Partisi'nde yola devam kararı aldı. Sonra bizden de istifa etti, AK Parti'ye gitti. Birincisi biz partiyi kurduğumuzda bir MYK toplantısında dedim ki; Memleket Partisi'ni payanda olmak için kurmadık. Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı ile köşeye oturalım, 3-5 milletvekili pazarlığı yapalım diye kurmadım. Biz bunu tek başına seçimi kazanacak cumhuriyetçi, Atatürkçü, yurtsever bir parti olmak için kurduk. Ama her şeye rağmen asla Cumhur İttifakı ile olamayız. Çünkü 20 yıldır bu memleketi çok kötü yönetiyorlar. O günden sonra Mehmet Ali Çelebi gönül bağını önce benimle kopardı.

"DEMEK Kİ AKLINDAN GEÇİRİYORMUŞ"

Çok kısa süre içinde de istifa etti. Demek ki o aklından geçiriyormuş zaten. Bizim aklımızdan bunlar hiç geçmediği için. Yazık üzülüyorum sadece. Yani Ergenekon, Balyoz sürecinde Silivri mahkemelerinde ona en çok destek olanlardan birisiydim. Tabii ki ona değil, tüm bozuk düzene karşı çıkmak için yaptım bunları. Bugün olsa yine yapardım. O yüzden burada ceza aldım. Yargılandım. O FETÖ'cü hakimlere, savcılara karşı direndiğimiz için yargılandım. O günlerde Silivri'nin önlerinde miting yaparken, yargılanırken, diretirken, FETÖ'cülere karşı, sonra bir şey oldu.

"BU SİYASETLE AÇIKLANAMAZ"

Sayın Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu. Bunu milletvekili yaptı. Yani o günlerde de Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben bu Ergenekon Davası'nın savcısıyım' diyordu. Sayın Çelebi'ye şunu söylemek isterim; seni Silivri zindanlarında savunan Muharrem İnce'nin yanında olmadın, seni milletvekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olmadın, 'Ben o davanın savcısıyım' diyen Tayyip Erdoğan'ın yanında oldun. Bu siyasetle açıklanamaz, bu olsa olsa doktorların işi olur"

YORUMLAR
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Son Dakika Politika Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur - Son Dakika
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