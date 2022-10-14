Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır Amerika eleştirisi - Son Dakika
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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır Amerika eleştirisi

14.10.2022 12:27

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır Amerika eleştirisi Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: -"Kılıçdaroğlu ABD'ye göz kırpıyor" -"Ukrayna Rusya savaşında yürütülen tarafsızlık ve arabulucu politikası memleketimizin lehinedir" -"Amerika'dan yana olmak, Yunanistan'daki üslerden, güneyimizdeki...

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır Amerika eleştirisi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce:

-"Kılıçdaroğlu ABD'ye göz kırpıyor"

- "Ukrayna Rusya savaşında yürütülen tarafsızlık ve arabulucu politikası memleketimizin lehinedir"

-"Amerika'dan yana olmak, Yunanistan'daki üslerden, güneyimizdeki YPG, PKK'dan yana olmaktır"

BURSA - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini ve Kılıçdaroğlu'nun "Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olmalıydık" açıklamasına sert tepki gösterdi. İnce; "Kılıçdaroğlu'nun ABD'de bunu söylemesi; ABD'nin yanında olduğunu, Yunanistan'a yığınak yapmasının da yanında olduğunun göstergesidir. Biz Amerika'dan yanayız demek, güneyimizdeki YPG, PKK'dan da yana olmaktır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini Orhangazi'de yaptığı açıklama ile yerden yere vurdu. Muharrem İnce Bursa gezisine başladığı Orhangazi'de esnaf ziyareti yaptı buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.

Amerika gezisine tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Orhangazi'de yaptığı açıklamada; Memleket Partisi olarak "ne Amerikancı ne de Rusçu olmadıklarını" belirterek, "Önce bunu belirtelim. Dünyada bir savaş var. Ukrayna Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan'ın ekonomi, eğitim, tarım, mülteci politikalarını beğenmiyoruz. Yerden yere vuruyoruz, eleştiriyoruz. 20 yıldır eleştiriyoruz. Ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna Rusya savaşında taraf kalmayı bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi. 2.Dünya Savaşında İsmet Paşa Türkiye'yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Doğru bildiğimize doğru, yanlış bildiğimize yanlış diyoruz. Ama gidip Amerika'da "Ukrayna'nın tarafında olmalıyız" deyip, Türkiye Devleti'nin tarafsız kalıp arabulucu politikasını yerle yeksan etmek Amerika'ya göz kırpmak. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bunu biz çok tehlikeli buluyoruz. Amerika'ya gidip "Ukrayna'dan yana olmalıyız" demek, "Biz Amerika'dan yana olmalıyız" demektir. Yunanistan'daki üslerden yana olmak demektir. Güneyimizdeki YPG PKK'dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli muhalefetten yanayız. Erdoğan'ı desteklemiyoruz. Erdoğan'ın politikalarına şiddetle karşıyız. Ama Ukrayna Rusya Savaşında yürütülen tarafsız kalma, arabulucu rolüne soyunma; memleketimizin lehinedir. Bu konuya çomak sokulmasını, "Ey Amerika duy beni, sev beni, yala beni, yut beni, jup beni gibi bir şey olur. Bu doğru bir şey değil. Bunu yerli ve milli bulmuyoruz. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz biz. Yani gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz. İsmet Paşa'nın partisinin genel başkanı ikinci dünya savaşına Türkiye'yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat Amerika'ya göz kırpıyor" dedi.

İnce, gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saati ile ilgili soruya ise "bilemiyorum" cevabını verdi. Muharrem İnce Orhangazi'deki açıklamasının ardından Cuma namazı kılmak ve esnaf ziyareti için İznik'e geçti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, soruları yanıtladı Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, soruları yanıtladı KEMAL KILIÇDAROĞLU ABD'DEN DÖNDÜ KEMAL KILIÇDAROĞLU ABD'DEN DÖNDÜ İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI TEHLİKELİ, BÖYLE MUHALEFET OLMAZ İNCE: KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI TEHLİKELİ, BÖYLE MUHALEFET OLMAZ
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır Amerika eleştirisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na ağır Amerika eleştirisi - Son Dakika
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