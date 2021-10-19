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Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı - Son Dakika

Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı

19.10.2021 11:02

TBMM'deki son oylamada Memleket Partisi vekillerinin tercihi damga vurdu. Daha önce "Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" sözlerine yer veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin iki vekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetki veren oylamada "Evet" oyu kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Bartın'da birtakım ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada olası ittifak durumlarını değerlendirmişti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA OLMAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

İnce, seçimlerde ittifak olursa Memleket Partisi'nin hangi tarafta yer alacağına ilişkin sorusunu, "Cumhur İttifakı'nda olmayacağımız kesin" ifadeleriyle yanıtlamıştı.

İKİ VEKİL "EVET" OYU VERDİ

Ancak İnce'nin bu açıklamalarından sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tütün ürünleri ve araçların ÖTV'lerini üç katına kadar artırma yetkisinin verildiği TBMM'deki oylamada, Memleket Partisi'nden iki vekil "Evet" oyu kullandı.

GÖZLER VEKİLLERE ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen bu yetkiye Memleket Partisi'nden iki vekilin "Evet" oyu kullanması dikkat çekerken; gözler partinin TBMM'de bulunan 3 vekili olan Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'e çevrildi.

Oylamanın partilere göre dağılımı şu şekilde:

Muharrem İnce'nin iki vekili de TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı
Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı

Memleket Partisi, Cumhur İttifakı, Muharrem İnce, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı - Son Dakika
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