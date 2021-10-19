Geçtiğimiz günlerde Bartın'da birtakım ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada olası ittifak durumlarını değerlendirmişti.
İnce, seçimlerde ittifak olursa Memleket Partisi'nin hangi tarafta yer alacağına ilişkin sorusunu, "Cumhur İttifakı'nda olmayacağımız kesin" ifadeleriyle yanıtlamıştı.
Ancak İnce'nin bu açıklamalarından sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tütün ürünleri ve araçların ÖTV'lerini üç katına kadar artırma yetkisinin verildiği TBMM'deki oylamada, Memleket Partisi'nden iki vekil "Evet" oyu kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen bu yetkiye Memleket Partisi'nden iki vekilin "Evet" oyu kullanması dikkat çekerken; gözler partinin TBMM'de bulunan 3 vekili olan Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'e çevrildi.
Oylamanın partilere göre dağılımı şu şekilde:
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı - Son Dakika