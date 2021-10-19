Muharrem İnce'nin iki vekili, TBMM'deki oylamada Cumhur İttifakı saflarında yer aldı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Bartın'da birtakım ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada olası ittifak durumlarını değerlendirmişti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA OLMAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

İnce, seçimlerde ittifak olursa Memleket Partisi'nin hangi tarafta yer alacağına ilişkin sorusunu, "Cumhur İttifakı'nda olmayacağımız kesin" ifadeleriyle yanıtlamıştı.

İKİ VEKİL "EVET" OYU VERDİ

Ancak İnce'nin bu açıklamalarından sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tütün ürünleri ve araçların ÖTV'lerini üç katına kadar artırma yetkisinin verildiği TBMM'deki oylamada, Memleket Partisi'nden iki vekil "Evet" oyu kullandı.

GÖZLER VEKİLLERE ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen bu yetkiye Memleket Partisi'nden iki vekilin "Evet" oyu kullanması dikkat çekerken; gözler partinin TBMM'de bulunan 3 vekili olan Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'e çevrildi.

Oylamanın partilere göre dağılımı şu şekilde: