Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sağlık problemlerinden dolayı İzmir ve Manisa programları iptal edildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sağlık problemlerinden dolayı İzmir ve Manisa programları iptal edildi

10.05.2023 16:08

Sosyal medyada hakkında çeşitli iddialarda bulunulan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitingleri iptal edildi. İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin, sağlık sorunu nedeniyle bugünkü programı iptal edilmiştir." denildi.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sağlık problemleri nedeniyle programları iptal edildi.

İZMİR VE MANİSA BULUŞMALARINA KATILAMAYACAK

Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir'de yapmayı planladığı 'Gençlerle Buluşma' programı ve esnaf ziyareti ile Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan 'Gençlik Buluşması' programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İnce'nin Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.

"KENDİSİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin, sağlık sorunu nedeniyle, bugünkü İzmir programı iptal edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • haydar topçu: 14 mayısta muharrem siyasete veda eder Cevap Yaz 44 13 Yayından Kaldır
  • İdris Akın: Değerli başkan geçmiş olsun lütfen aldırış etmeyin itibar etmeyin söylenenlere Cevap Yaz 20 32 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: BİRDE REİSLE DALGA GEÇİYORDUNUZ Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sağlık problemlerinden dolayı İzmir ve Manisa programları iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sağlık problemlerinden dolayı İzmir ve Manisa programları iptal edildi - Son Dakika
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