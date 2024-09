Muhittin Böcek, Altın Portakal'ı Yalnız Yürütme Kararı Aldık

Politika

ANTALYA - Uluslararası Antalya Altın Portakal Festivali'nin basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivali bu yıl belediye olarak sinema emekçileri ile birlikte gerçekleştireceklerini kaydetti. Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gözbebeğimiz olan Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileri ile birlikte tek başımıza yapma kararı aldık" diye konuştu.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın toplantısı, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Festivalin Jüri Başkanı Yönetmen Ferzan Özpetek ve jüri üyeleri katıldı.

"Festivali sinema emekçileri ile birlikte tek başımıza yapma kararı aldık"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz sene düzenlemeyen festivalin bu yıl 61.'sini gerçekleştirecek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Böcek, "Çok mutluyum diyorum, çünkü geçen yıl için üzüntüm büyük. Geçtiğimiz yıl sizlerin de bildiği gibi festivalimizi gerçekleştiremedik. Bu konuda sadece bir belediye başkanı olarak değil bir vatandaş, bir sinema sever olarak da son derece üzgünüm. Altını bir kez daha çizmek isterim ki, tüm bilgi kirliliğine rağmen, her sene olduğu gibi geçtiğimiz yıl da festivalimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için çok büyük bir çaba ve mücadele gösterdik. Geçtiğimiz seneden derslerimizi aldık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gözbebeğimiz olan Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileri ile birlikte tek başımıza yapma kararı aldık" diye konuştu.

Motto: "Hikayemiz birlikte"

Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl ki temasının "Hikayemiz Birlikte" olduğunu belirten Başkan Böcek, bu yıl ilk kez festivalin afişinde ve video kurgusunda halktan ögelerin bulunduğuna dikkat çekti. Böcek, şöyle devam etti: "Biliyoruz ki, büyüdüğümüz, yaşadığımız, sahiplendiğimiz hikayelerimiz birlikte. Perdede izlediklerimizin her birimizin hayatı, duyguları, düşünceleri olduğunu biliyoruz. Daha çok hikayenin, daha çok seyirci ile buluşması için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl Altın Portakal için ilk kez başrolü halkın kendisine verdiğimiz bir afiş ve video serisi kurguladık. Perdede gördüğümüz, izlediğimiz her bir duygunun, her bir yaşam kesitinin hayatın her alanında her yerinde olduğu düşüncesi üzerinden kurguladığımız afişimizde Antalyalılar yer almaktadır."

Başkan Muhittin Böcek, bu yıl ayrıca festivalde toplam 5 milyon liralık ödülle destekleri artıracaklarını kaydetti.

Özpetek, ilk filmi Hamam ile Altın Portakal aldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, ilk kez 19 yıl önce jüri başkanlığı yaptığı festivalde tekrar jüri olması için teklif geldiğinde heyecanlandığını ifade ederken, jüri başkanlığı öncesinde de ilk filmi olan Hamam ile 1997 yılında düzenlenen festivalde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü aldığını açıkladı. Özpetek, şöyle konuştu: "Teklif geldiği zaman çok heyecanlandım çünkü burada 19 yıl önce tekrar jüri başkanlığı yapmıştım Ama ondan önce Antalya çok borcum var, 97 yılında ilk filmim olan Hamam'ı yapmıştım. Burada yarışmaya katıldım, kimseyi tanımıyorum tek başımayım. Bir tek görüştüğüm İstanbul'da Betül Mardin var. Jüri başkanı Memduh Ün, yanımda bir yönetmen benim duyabileceğim bir şekilde "Memduh Ün çok maço yönetmendir, bu Hamam filmini seyredince baya ağır tepkide bulunacaktır" diye konuşuyor. Söylenilenleri duyuyorum, huzursuz oluyorum, İstanbul'a döneyim diye düşünüyorum. Film, o sene Antalya'nın tarihinde ender olan bir ödül aldı, en iyi film en iyi yönetmen ödülünü aldı. Altın Portakal, benim için çok önemli bana çok kapıları açmış bir festival."

"Yeni yönetmenler çıksın, yeni filmler çıksın"

Jüri başkanı olması için teklif geldiğinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayların kendisine hatırlatıldığını aktaran Ferzan Özpetek, en büyük amacının yeni yönetmenlerin yetişmesine ve yeni filmlerin hazırlanmasına katkı sunmak olduğunu dile getirdi. Özpetek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Teklif geldiği zaman geçen sene şöyle oldu böyle oldu dediler, ben hiçbirisini düşünmedim. Çünkü, benim şu anda fikrim yeni yönetmenler çıksın, yeni filmler çıksın, yeni sinemacılar çıksın. Benim en büyük isteğim budur."

Ulusal metrajfa 7 film ilk kez Antalya'da gösterimde

Altın Portakal Film Festivali Koordinatörü Deniz Yavuz ise festival kapsamında düzenlenecek Ulusal Metraj yarışma kategorisinde 7 filmin ilk kez sinemaseverlerle buluşacağını aktardı. Yavuz, şu ifadelere yer verdi: "7'sinin ilk film, tamamının Türkiye'de ilk gösteriminin yapılacağı 12 sinema filmi Altın Portakal heykelciği için jüri tarafından değerlendirilecek. Bu yıl 51 kıymetli uzun metraj filmi değerlendiren ön jüri seçki filmlerini belirlerken oldukça titiz bir çalışma sergiledi. Yarışma seçkisinin yanı sıra 13 uzun metrajlı sinema filmi de festival boyunca dev perdelerde izleyicisiyle buluşacak. Tıpkı ulusal yarışma seçkisinde olduğu gibi uluslararası yarışma seçkisi de Türkiye'de ilk kez sinemaseverlerle buluşacak filmlerden oluşuyor. Bu seçkide yarışacak 12 film dünyanın çeşitli ülkelerinden Antalya'nın sinema perdelerine konuk olacak. Bu seçkiye ek olarak festival sinemalarında ikisi kısa metrajlı toplam 18 yapım da özel gösterimlerde olacak."

İlk kez "Sinema Okulları Öğrenci Filmi Yarışması" düzenlenecek

Festivalin detayları hakkında gazetecileri bilgilendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ise bu yıl festivalde ilk kez "Sinema Okulları Öğrenci Filmi Yarışması" gerçekleştireceklerini söyledi. Tuncer, şöyle devam etti: "2019 yılında başlatmış olduğumuz Altın Portakal Sinema Okulumuz vardı, festivalimiz kapsamında bir ilki gerçekleştireceğiz. Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması düzenleyeceğiz, Türkiye çağında sinema okullarında bulunan öğrencileri teşvik etmek amacıyla bu yarışmayı düşündük. 1 Eylül 2022 -30 Temmuz 2024 tarihleri arasında çekilmiş olan en fazla 15 dakikalık filmleriyle yarışmaya katılabilecekler. Finale kalan öğrenci filmimizi festival süresince konuk edeceğiz. En iyi öğrenci filmi ve jüri ödülü kategorisinde de Altın Portakal heykelciğini kendilerine ödül olarak vereceğiz."

"Karar alma aşamasındayız"

Soru cevap bölümünde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin gelenekselleşen kortejinin bu sene nasıl gerçekleşeceği sorusu üzerine Ünlü Yönetmen ve Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, "Bu konu hakkında dün akşam uzun süre konuştuk, birkaç güne ne olacağını öğreneceksiniz. Her şey o kadar değişiyorki hayatta, daha önce oyuncuları çok yakından göremiyorduk artık halk oyuncuları sosyal medyadan çok yakın görebiliyor. Bu yüzden bir karar alma aşamasındayız. Bakalım ne olacak" dedi.