Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak - Son Dakika
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Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak

03.05.2022 23:58

Türkiye'ye değişik yollarla gelen mültecilerle ilgili açıklamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı üç isim hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Bakan Yardımcısı Çataklı; bu isimlerin Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Prof. Bengi Başer olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eki MHP milletvekili Sinan Oğan, Prof. Dr. Bengi Başer'in mültecilerle ilgili açıklamalarına tepki gösterip harekete geçileceğini duyurdu.

"YABANCI DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR"

İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eki MHP milletvekili Sinan Oğan, Prof. Dr. Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar." dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Bakan Yardımcısı Çataklı, sözlerinin devamında, "Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacak
İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Prof. Dr. Bengi Başer

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN CEVAP GECİKMEDİ

İçişleri Bakanlığı'nın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, "Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Asıl siz Türk Milleti'nin milli vicdanı tarafından Türk tarih mahkemesinde yargılanıp mahkum olacaksınız. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye'nin milli kimliğine suikast düzenliyorsunuz." ifadelerine kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacak
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Son Dakika Politika Mülteci tartışması büyüyor! Göç İdaresi; Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu yapacak - Son Dakika


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