Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Suriyeliler Suriye'ye kampanyasına katılan Iraklıyı paylaştı: Memleketin çivisi çıkmış - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Suriyeliler Suriye'ye kampanyasına katılan Iraklıyı paylaştı: Memleketin çivisi çıkmış

11.12.2022 19:51

Partisinin 'Suriyeliler Suriye'ye' imza kampanyasına bir Iraklının destek verdiğini belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Israrla Suriyeliler gitsin diyormuş. Memleketin çivisi çıkmış" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen imza kampanyasında yaşanan ilginç bir olayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

MEMLEKETİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ

"Suriyeliler Suriye'ye" isimli imza kampanyasına destek veren bir Iraklının ortaya çıkıp imza kampanyasına katılmasına Özdağ "Zafer Partisi Ordu il başkanlığımızın Suriyeliler Suriye'ye imza kampanyasına imza veren bir Iraklı. Israrla Suriyeliler gitsin diyormuş. Memleketin çivisi çıkmış." dedi.

Suriyeliler Suriye'ye kampanyasına katılan Iraklı, Özdağ'ı bile şaşırttı: Israrla gitsin diyormuş

YORUM YAĞDI

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı yaşanan durumu komik bularak esprili yorumlarda bulundu. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Suriyeliler Suriye'ye kampanyasına katılan Iraklı, Özdağ'ı bile şaşırttı: Israrla gitsin diyormuş
YORUMLAR
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SON DAKİKA: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Suriyeliler Suriye'ye kampanyasına katılan Iraklıyı paylaştı: Memleketin çivisi çıkmış - Son Dakika
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