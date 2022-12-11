Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen imza kampanyasında yaşanan ilginç bir olayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
"Suriyeliler Suriye'ye" isimli imza kampanyasına destek veren bir Iraklının ortaya çıkıp imza kampanyasına katılmasına Özdağ "Zafer Partisi Ordu il başkanlığımızın Suriyeliler Suriye'ye imza kampanyasına imza veren bir Iraklı. Israrla Suriyeliler gitsin diyormuş. Memleketin çivisi çıkmış." dedi.
Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı yaşanan durumu komik bularak esprili yorumlarda bulundu. İşte gelen yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Politika › Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Suriyeliler Suriye'ye kampanyasına katılan Iraklıyı paylaştı: Memleketin çivisi çıkmış - Son Dakika